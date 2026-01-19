Militaire vluchten naar Gilze-Rijen door renovatie landingsbaan Eindhoven

De vier transportvliegtuigen van de koninklijke luchtmacht verhuizen volgend jaar voor een halfjaar van Eindhoven naar Gilze-Rijen. Dat is noodzakelijk omdat de start- en landingsbaan in Eindhoven wordt opgeknapt. Op de basis in Eindhoven zijn ze blij dat ze in de buurt kunnen blijven. "Gilze-Rijen is de beste keus om de militaire operatie voort te zetten", zegt commandant Daan Boissevain van de vliegbasis Eindhoven.

"Ik ben heel trots dat we het zo hebben gefikst", zegt Boissevain ook.

Van begin februari tot en met eind juni 2027 zal de start- en

landingsbaan van de Vliegbasis Eindhoven worden gerenoveerd. In deze periode is de baan volledig gesloten, dat geldt niet alleen voor militaire vluchten, maar ook ook voor commerciële vluchten van Eindhoven Airport.

Evacuaties en hulp

Defensie kan en wil niet stilstaan in deze onzekere tijden met een oorlog in Oekraïne en een Russische dreiging. En dan heb je ook nog 'gewoon' het dagelijkse werk, zoals de commandant het noemt. Zo wordt vanaf Vliegbasis Eindhoven alle militaire passagiersvervoer en luchtvracht in ons land en van bondgenoten geregeld.

"Evacuaties uit Soedan, humanitaire hulp met voedsel droppings boven Gaza. We hebben dat voorbije tijd allemaal gedaan", legt kolonel Boissevain uit. Jaarlijks zijn er ongeveer 350 vluchten met de Hercules C130. Het karakteristieke toestel met de vier propellers is veel zichtbaar in de lucht, ook op andere bases zoals Woensdrecht waar het vaak starts en landingen oefent.

Tankvliegtuigen

Nou heeft vliegbasis Eindhoven dagelijks wel meer op het asfalt staan. Zoals tankvliegtuigen. Die staan standby voor de NAVO. Ze kwamen in september nog 's nachts in actie toen een Nederlandse F35 boven Polen een vijandelijke drone neerschoot. De tankvliegtuigen wijken uit naar een luchtmachtbasis bij Keulen. Ook de Gulfstream -voor VIP-vervoer- komt ergens anders te staan.