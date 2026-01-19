Deborah (33) werd doodgereden langs A2, man (20) krijgt maximale taakstraf

Een 20-jarige man uit Vught heeft de maximale taakstraf van 240 uur gekregen voor het doodrijden van de 33-jarige Deborah uit Den Bosch in juni 2024. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Ook kreeg de man een rijontzegging van een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De vrouw werd op de Hal in Esch op haar scooter aangereden door de toen 19-jarige jongeman uit Vught. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar, nog dezelfde nacht. De automobilist reed veel te hard, zo bleek tijdens de zitting. Het was een rare situatie op de avond van 20 juni 2024 rond een uur of tien. De jongeman had net vijf weken zijn rijbewijs en wilde na een bezoek aan vrienden in Schijndel met een omweg terugrijden naar huis in Vught. Even wat extra kilometers maken in de Ford Focus van zijn moeder.

Deborah werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht (foto: Bart Meesters).

Eenmaal op de Hal in Esch, die parallel loopt aan de A2, zag hij in de verte de koplamp van een scooter. Toen die dichterbij kwam, zag de jongeman dat de scooter langzaam naar het midden van de weg bewoog. Hij kon de 33-jarige vrouw, die een date had gehad in Boxtel, niet meer ontwijken en botste frontaal op haar.

