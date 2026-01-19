Kringloop bezig aan een opmars: met deze tips vind je vintage schatten

Waar kringloopwinkels vroeger vooral bedoeld waren voor mensen met een smalle beurs, is het rondspeuren naar oude schatten nu juist hipper dan ooit. Op TikTok en Instagram krioelt het van de vintage vondsten van influencers. Valerie Philomena uit Rosmalen zoekt ook graag naar schatten voor in haar interieur en snapt de magie van de kringloop wel. "Je weet nooit wat je tegen gaat komen", zegt ze.

Een stoffige ruimte met hoge kasten die vol staan met oude rommel: dat is het beeld dat sommige mensen hebben van een kringloop, maar daar klopt volgens Roel Beumer van Branchevereniging Kringloop Nederland niets van. Tegenwoordig zijn kringlopen volgens hem overzichtelijk, schoon en opgeruimd wat de populariteit ten goede komt. "Vroeger waren kringloopwinkels vooral bedoeld voor de minima met een smalle beurs, maar we zien een steeds bredere doelgroep. Van koopjesjagers tot vintage schatzoekers. Het is ook echt een dagje uit voor mensen", vertelt hij. Toch behouden de meeste winkels de belangrijke functie die ze hebben, verzekert Beumer. "De meeste van onze leden houden een scherpe prijs om mensen met een kleine beurs een winkelformule te blijven bieden."

Valerie is een voorbeeld van een schatzoeker die graag kringlopen in de provincie afstruint en haar volgers op Instagram daarbij meeneemt. "Voor mij is het een soort schattentocht. Je weet nooit wat je tegenkomt en dat vind ik zo leuk. Een soort speurtocht voor volwassenen", lacht ze.

En dat levert haar soms bijzondere vondsten op. "Ik heb laatst een Italiaanse designvaas gevonden voor 3,50 euro, die op het eerste oog niet duur leek. Hij bleek vijfhonderd tot zevenhonderd euro waard te zijn." Het voordeel van een kringloop is volgens haar dat je niet op kwaliteit hoeft in te leveren ondanks de goedkope prijzen. "Ik probeer met een klein budget mijn huis zo sfeervol mogelijk te maken. Ik let daarom op mooie materialen in de kringloop zoals marmer, zilver en kristal", tipt de interieurliefhebber. Maar wanneer heb je dan de meeste kans om zo'n schat te vinden? "Het is ook écht geluk hebben, maar ik ga vaak aan het begin van de week en in de ochtend. In het weekend brengen de meeste mensen spullen, die daarna in de winkel komen. Ik blijf vaak lang voor een schap staan en kijk goed achter producten. Ook merk ik dat in dorpen vaak oudere mensen wonen die daar vintage items van hogere kwaliteit afstaan in de kringloop." Ook na een vakantie stromen de kringloopwinkels vol met spullen. Zo had Henkie Semler uit Breda het het afgelopen weekend erg druk met kringloopfans die na de opruimwoede in de kerstvakantie massaal spullen kwamen brengen.

