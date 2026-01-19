Muizenplaag bij PLUS: supermarkt mag van NVWA weer open
Na dagen van schoonmaken, leeggooien en opnieuw bevoorraden, mag PLUS Gommers in Roosendaal woensdag weer open. De supermarkt kreeg weer groen licht nadat ze eerder vorige week noodgedwongen moesten sluiten van de NVWA door een muizenplaag.
De PLUS aan het Dijkcentrum werd vorige week dinsdag per direct gesloten door de NVWA. Zo’n spoedsluiting is één van de zwaarste maatregelen die de NVWA kan opleggen wanneer er risico’s voor de volksgezondheid zijn.
De NVWA kwam vrijdag opnieuw langs bij de supermarkt voor een hercontrole. Volgens de woordvoerster van de PLUS is de winkel grondig aangepakt. “De winkel is schoongemaakt en er zijn een aantal bouwkundige aanpassingen gedaan”, laat ze weten. Daarna is de winkel goedgekeurd en kreeg die toestemming om weer te openen.
Waarom duurde de heropening toch nog even?
Daarmee was de spoedsluiting van tafel, maar klaar was de winkel nog niet. Na het groene licht moest de supermarkt opnieuw worden ingericht en gevuld. “Producten komen weer binnen via onze distributiecentra en de verse producten moeten natuurlijk ook weer worden aangevuld”, legt ze uit.
Tijdens de sluiting moest een groot deel van de voorraad worden weggegooid. Over de financiële schade wil PLUS geen uitspraken doen.
Welke maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen?
Naast de schoonmakers is ook een ongediertebestrijder ingeschakeld en zijn er aanpassingen gedaan aan het pand. “Het gaat met name om bouwkundige aanpassingen, zodat muizen minder makkelijk binnen kunnen komen.”
Volgens de woordvoerster is er alles aan gedaan om het vertrouwen van klanten terug te winnen. “De medewerkers hebben heel hard gewerkt om weer te voldoen aan wat de klant mag verwachten,” vertelt ze. De situatie wordt daarbij scherp in de gaten gehouden en er is vertrouwen in de genomen maatregelen.
De winkel zal woensdagochtend om acht uur haar deuren weer openen voor de klanten.