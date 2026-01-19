Muizenplaag bij PLUS: supermarkt mag van NVWA weer open

Na dagen van schoonmaken, leeggooien en opnieuw bevoorraden, mag PLUS Gommers in Roosendaal woensdag weer open. De supermarkt kreeg weer groen licht nadat ze eerder vorige week noodgedwongen moesten sluiten van de NVWA door een muizenplaag.

Kim Panhuijzen Geschreven door

De PLUS aan het Dijkcentrum werd vorige week dinsdag per direct gesloten door de NVWA. Zo’n spoedsluiting is één van de zwaarste maatregelen die de NVWA kan opleggen wanneer er risico’s voor de volksgezondheid zijn. De NVWA kwam vrijdag opnieuw langs bij de supermarkt voor een hercontrole. Volgens de woordvoerster van de PLUS is de winkel grondig aangepakt. “De winkel is schoongemaakt en er zijn een aantal bouwkundige aanpassingen gedaan”, laat ze weten. Daarna is de winkel goedgekeurd en kreeg die toestemming om weer te openen.