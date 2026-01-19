Tom de Wal niet meer welkom bij Stedelijk College Eindhoven
Kerkgenootschap Goed Nieuws Eindhoven, dat onder leiding staat van gebedsgenezer Tom de Wal, is niet langer welkom in het gebouw van het Stedelijk College in Eindhoven. Zondag werd daar nog een dienst gehouden door Goed Nieuws Eindhoven.
Schoolbestuur Silfo heeft per direct het huurcontract beëindigd, dat kerkgenootschap Goed Nieuws Eindhoven wist af te sluiten voor een ruimte in het gebouw van het Stedelijk College aan de Henegouwenlaan in het Eindhovense stadsdeel Woensel.
Invloed op beeld van de school
In een korte verklaring aan het Eindhovens Dagblad laat het schoolbestuur maandagmiddag weten dat het medegebruik van het schoolgebouw door Goed Nieuws Eindhoven ‘invloed blijkt te hebben op de schoolomgeving en het beeld van de school’.
‘Dat is niet verenigbaar met onze normen en waarden en met het onderwijsbelang’, schrijft de schoolleiding. Volgens een woordvoerder was het de bedoeling om in het gebouw wekelijks een dienst te houden.
Silfo reageert niet op vragen
Omroep Brabant probeerde zowel zondag als maandag in contact te komen met het bestuur van de school. Een woordvoerder van Silfo, de scholenstichting waar het Stedelijk College Eindhoven onder valt, liet maandagmiddag weten niet te reageren op vragen van Omroep Brabant over deze kwestie. Ze reageren enkel op vragen van het Eindhovens Dagblad.
Vrijdag werd bekend dat Goed Nieuws Eindhoven zondag niet welkom was bij brasserie 't Boshuys in Best, waar een dienst gehouden zou worden.
