Geplande kerkdienst van gebedsgenezer Tom de Wal gaat niet door in Best
Kerkgenootschap Goed Nieuws Eindhoven is zondagmiddag niet welkom bij brasserie 't Boshuys in Best. Het genootschap, dat onder leiding staat van gebedsgenezer Tom de Wal, zou daar zondag bij elkaar komen voor een kerkdienst. De brasserie ziet daar vrijdag alleen toch vanaf.
Een medewerker van de brasserie laat vrijdagavond weten dat er aan het begin van de avond aan de leidinggevende bekend is gemaakt dat het evenement is geannuleerd.
Wat de precieze reden is dat de club niet meer welkom is, is onduidelijk. "Wij weten alleen dat we, als er zondag toch besluiten komen, moeten laten weten dat het niet doorgaat."
Normale kerkdienst
In een mail van de organisatie staat dat het zondag zou gaan om een normale kerkdienst: "Waar we God groot gaan maken en gaan luisteren naar prediking." Vervolgens zouden de aanwezigen samen gaan lunchen en een presentatie krijgen.
Het is niet bekend of de kerkdienst op een andere locatie alsnog door zal gaan.
Gearresteerd in Tilburg
Tom de Wal werd vorige week vrijdag gearresteerd voor de ingang van de Kerk Praise in Tilburg. Hij voerde midden op straat gebedsgenezingen uit bij de kerk, nadat een geplande bijeenkomst in de kerk door de burgemeester Onno Hoes was verboden.
Later op de avond vertelde De Wal dat hij weer vrij zou zijn gelaten. Ook gaf hij aan juridische stappen te nemen tegen de gemeente Tilburg.
Wie is Tom de Wal?
Tom de Wal is een omstreden gebedsgenezer. Hij organiseert met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land. Deze diensten zijn omstreden omdat mensen ‘genezen’ zouden kunnen worden van ziektes als kanker en MS en ‘bevrijd’ van ‘demonen’ als homoseksualiteit en autisme.
De afgelopen jaren komen inwoners van het dorpje Dussen in opstand, omdat De Wal plannen heeft om daar een megakerk te bouwen. Ook op andere plaatsen waar hij diensten organiseert is vaak ophef en protest.
