Geplande kerkdienst van gebedsgenezer Tom de Wal gaat niet door in Best

Kerkgenootschap Goed Nieuws Eindhoven is zondagmiddag niet welkom bij brasserie 't Boshuys in Best. Het genootschap, dat onder leiding staat van gebedsgenezer Tom de Wal, zou daar zondag bij elkaar komen voor een kerkdienst. De brasserie ziet daar vrijdag alleen toch vanaf.

Een medewerker van de brasserie laat vrijdagavond weten dat er aan het begin van de avond aan de leidinggevende bekend is gemaakt dat het evenement is geannuleerd.

Wat de precieze reden is dat de club niet meer welkom is, is onduidelijk. "Wij weten alleen dat we, als er zondag toch besluiten komen, moeten laten weten dat het niet doorgaat."

Normale kerkdienst

In een mail van de organisatie staat dat het zondag zou gaan om een normale kerkdienst: "Waar we God groot gaan maken en gaan luisteren naar prediking." Vervolgens zouden de aanwezigen samen gaan lunchen en een presentatie krijgen.