Veel kijkers maar nog geen koper voor Anton's huis naast de landingsbaan

Het huis van Anton Zagers naast Breda International Airport is ondanks de enorme media aandacht nog niet verkocht. Het bijzondere pand dat grenst aan de landingsbaan in Bosschenhoofd, staat inmiddels ruim drie maanden te koop.

Hij is dan ook niet van plan om te zakken in prijs. “Waar vindt je nu voor nog geen zes ton een volledig gerenoveerd huis op zo’n bijzondere plek met dit uitzicht? Ook nog eens met zoveel grond erom heen en met een zwembad? Dit is het absoluut waard.”

Over aandacht heeft Anton niks te klagen. De aangekondigde verkoop van zijn geliefde stulpje haalde zowat alle landelijke voorpagina’s. Dertien potentiële kopers kwamen de afgelopen weken langs voor een bezichtiging. “Er hoeft er maar eentje tussen te zitten die toehapt”, klinkt het optimistisch uit de mond van Anton.

Ook luchtvaartliefhebbers hebben interesse

Onder de belangstellenden tot nu toe zaten ook mensen die affiniteit hebben met de luchtvaart. “Ik heb een vliegtuigmonteur over de vloer gehad en er kwam iemand kijken die parachute springt”, zegt Anton.

De nabijheid van het vliegveld is voor de potentiële kopers geen enkel probleem. Ze blijken, tot verbazing van Anton, meer moeite te hebben met het geluid van de snelweg.

Over of het huis aan de landingsbaan uiteindelijk verkocht zal worden, twijfelt Anton geen moment. “Dat komt helemaal goed. Volgende week staan er weer twee bezichtigingen gepland. Gelukkig heb ik geen haast en zit ik niet op de schopstoel.”

Anton is toe aan 'een nieuwe start'

Anton woonde vijfendertig jaar in ‘zijn paradijsje’ dat hij helemaal naar eigen smaak inrichtte. Onlangs heeft hij een appartement in het centrum van Bosschenhoofd gekocht. “In mijn hart heb ik al afscheid genomen van mijn oude huis. Het is tijd voor een nieuwe start.”