Heijmans renoveert landingsbaan Eindhoven Airport voor tientallen miljoenen

Bouwconcern Heijmans uit Rosmalen gaat de start- en landingsbaan op Eindhoven Airport renoveren. De klus levert de beursgenoteerde onderneming 60 miljoen euro aan omzet op. De baan in Eindhoven wordt naast de burgerluchtvaart ook voor de militaire luchtvaart gebruikt. Het ministerie van Defensie is formeel eigenaar van de vliegbasis en daarom ook opdrachtgever.

Dit jaar starten de voorbereidende werkzaamheden van de klus. Volgend jaar vindt de renovatie plaats. De baan kan dan enkele maanden niet worden gebruikt. Eerder werd al bekend dat het vliegveld vanaf februari volgend jaar bijna een half jaar dicht zal zijn voor de renovatie van de banen van Eindhoven Airport.

Heijmans gaat ook een nieuwe taxibaan aanleggen. Bij de klus hoort daarnaast het vernieuwen en aanleggen van verschillende technische voorzieningen, zoals vliegveldverlichting, hoogspanningsbekabeling en afwatering. Ook krijgt Eindhoven een beter navigatiesysteem dat vliegtuigen begeleidt bij een veilige en precieze nadering en landing, zelfs bij slecht zicht.