Carnavalsbouwers vrezen einde optocht Rijen: 'Geen bouwhal volgend jaar'

Ja, inwoners van Rijen kunnen deze carnaval gewoon genieten van een optocht. Met wagens. Maar of dit volgend jaar ook zo is, is nog maar de vraag. Een structurele bouwplek voor de verschillende carnavalsgroepen is nog altijd niet gevonden.

Een carnavalsoptocht zonder uitbundige carnavalswagens is eigenlijk geen optocht. Dat vinden ze in Rijen ook. Maar de toekomst van de carnavalsoptocht is in gedrang. Een permanente bouwlocatie voor volgend jaar is er (nog) niet, en daardoor zou het wel eens einde verhaal kunnen zijn. "We staan nu met zeven verenigingen in de bouwhal. Dit jaar moeten we eruit, en voor volgend jaar is er nog geen nieuwe plek", vertelt Stijn van Beek van carnavalsvereniging De Blauwneuzen dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoedemorgen van Omroep Brabant. "Dat is de status op dit moment. Volgend jaar zal er geen optocht zijn in Rijen, in ieder geval niet in de grote hoedanigheid zoals we dat nu hebben", zegt Stijn, die het somberste scenario schetst.

Zoektocht naar bouwhal

De problemen met een bouwhal voor de verschillende carnavalsgroepen in het dorp spelen al langer. In 2024 konden de Blauwneuzen pas in januari beginnen met het bouwen van hun carnavalswagen. Voor 2025 werd opnieuw een tijdelijke oplossing gevonden: vijf bouwclubs konden terecht op een locatie aan de Mary Zeldenrustlaan in Rijen. "Maar dat is ook maar tijdelijk. Vanaf juli 2025 staan we weer op straat", zei Van Beek vorig jaar tegen Omroep Brabant. Uiteindelijk kregen de bouwers nog een jaar uitstel en kon op die plek worden doorgewerkt aan de wagens voor deze carnaval. "We zijn nog druk bezig met bouwen. De wagen is inmiddels helemaal wit, maar dat wordt natuurlijk niet de uiteindelijke kleur. Het motto in Rijen is dit jaar: 'we gaan de boel verbouwen'. En de Blauwneuzen gaan de boel dit jaar verblauwen", legt Stijn uit.

In 2023 had de vereniging nog een grote wagen van ongeveer zes meter lang. (privéfoto)