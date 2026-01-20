Buurvrouw geschokt na explosie: ‘Voor hetzelfde geld lag alles in puin'

De glasscherven zijn opgeruimd en het raam is alweer gemaakt, maar de schrik zit er dinsdagochtend nog goed in bij de eigenaar van Player2 Geek & Gamestores in Uden en buurtbewoners. Een dief brak in bij de gamewinkel en gebruikte zware explosieven om binnen te komen. “De hele buurt was wakker, hoorde ik”, vertelt eigenaar Coen Hartjes.

Coen werd maandagnacht om half drie wakker gebeld door de alarmcentrale. Toen hij bij zijn winkel aankwam, trof hij daar een grote ravage aan : bergen glas lagen door de hele winkel verspreid. “Het voelt heel onwerkelijk”, zegt Coen. “Het is toch een beetje je kindje, je eigen zaak en het doet heel veel pijn als er dan zoiets gebeurt.”

De winkelruit was een centimeter dik, dus volgens de eigenaar heeft de inbreker grof geschut gebruikt om binnen te komen. Dat het om een zwaar explosief ging, was ook voor Riky Hoenselaars, die pal boven de winkel woont, snel duidelijk. Zij moest vannacht na de explosie haar huis uit. “Ik hoorde een harde doffe knal en dacht, wat is dit nou?!”, vertelt de 79-jarige Riky.

Ze durfde in eerste instantie haar bed niet uit te komen, totdat de politie voor de deur stond. “Er werd op de deur gebonkt, maar ik vertrouwde het niet. Ik had voor de zekerheid een knuppel in mijn hand. Uiteindelijk heb ik 112 gebeld en toen hoorde ik dat ik toch echt uit mijn huis moest.”

Uiteindelijk is alles met een sisser afgelopen. Toen het pand veilig was verklaard, mocht Riky haar huis weer in. “Maar ik ben nog steeds van slag”, zegt ze. “Die explosieven die ze tegenwoordig allemaal gebruiken, ik vind het afschuwelijk. Voor hetzelfde geld ligt heel de bovenverdieping eraf en had ik hier niet meer gezeten.”

De eigenaar van de winkel wil vanwege het lopende onderzoek nog niet zeggen wat er buit is gemaakt, maar de schade is volgens hem te overzien. “We hebben geen hele dure collectors items, dus dat valt mee. Het was één dader. Die kan maar een bepaalde hoeveelheid dragen en dat is ons geluk geweest.”

Coen laat zich door het gebeuren niet uit het veld slaan en de gamewinkel is dinsdag dan ook gewoon weer open. “We hebben camerabeelden van de dader. Hij was gemaskerd, maar ik hoop dat hij snel gepakt wordt. Ik denk dat hij spijt heeft als hij rustig nadenkt over wat hij heeft gedaan. En volgende week nog meer, als ze hem hebben”, besluit hij hoopvol.