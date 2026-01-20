Na rellen geen uitfans meer welkom bij wedstrijden tussen Den Bosch en ADO

Bij wedstrijden tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag zijn dit seizoen en de twee daaropvolgende seizoenen geen uitsupporters welkom. Dat hebben beide voetbalclubs besloten nadat er rond de bekerwedstrijd in stadion De Vliert in Den Bosch, eind oktober vorig jaar, rellen uitbraken tussen fans van beide clubs.

Na het seizoen 2027-2028 bekijken de clubs of het weer mogelijk is uitpubliek toe te laten bij onderlinge duels, zo maakten FC Den Bosch en ADO Den Haag dinsdag bekend.

In totaal zijn zo'n 35 relschoppers geïdentificeerd, het gaat zowel om fans van FC Den Bosch als ADO Den Haag. Zij zijn volgens de clubs individueel gestraft. Ze hebben een stadionverbod gekregen en/of een hoge geldboete.

Er loopt nog een onderzoek van de KNVB naar beide clubs. De bond kan besluiten dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Beide clubs gaan daar niet van uit, laten ze weten. Ze vinden de individuele straffen die zijn uitgedeeld al zwaar genoeg.

Het bekerduel werd die bewuste dinsdagavond in oktober stilgelegd nadat supporters het veld betraden. De ME kwam met honden het veld op om supporters terug naar de tribunes te krijgen. Na bijna anderhalf uur werd de wedstrijd hervat bij een stand van 2-3. Dat kon pas nadat ADO-supporters verplicht het stadion hadden verlaten. Na verlenging en strafschoppen won FC Den Bosch, ruim vier uur na de aftrap.