Huizen ontruimd bij brand in het centrum van Tilburg: ‘Sta nog te trillen’

Een felle brand woedde maandagnacht in een appartement in het centrum van Tilburg. Bewoners moesten urenlang hun huis uit. “Ik sta nog te trillen”, vertelt Carin van Brunschot, die recht naast het getroffen appartement woont.

Een appartement aan de Telefoonstraat is maandagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond vijf uur 's nachts ontdekt. Deze bewoner was wakker geworden van de brand en wist op tijd te ontsnappen.

"Dit is heel naar. De buurman is door de ambulance meegenomen", vertelt Carin. "Hij woont daar alleen. Zijn poes is nog altijd zoek, niemand weet waar die is."

Buurtbewoners en studenten grepen volgens Carin direct in. "Ze gingen met een brandblusser naar binnen." De brandweer en politie waren er snel en wisten erger te voorkomen.

Hoe het precies met de buurman gaat, weet ze niet. "Zijn telefoon ligt waarschijnlijk nog binnen, dus bellen heeft geen zin. Hij is net met pensioen."

‘Bevroren van de kou’

Carin moest net als andere bewoners uit voorzorg haar huis uit. "Ik was verkleumd van het urenlang buiten staan. De adrenaline giert nog door mijn lijf. Je staat aan!" Andere bewoners van appartementen in de steeg wilden dinsdagochtend niets kwijt.

De bewoner die uit het brandende appartement wist te ontsnappen, is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten onderzoeken hoe het vuur kon uitbreken.

De brandweer ontruimde vijf omliggende appartementen. Meerdere mensen zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. De veiligheidsregio komt later met een reactie op vragen van Omroep Brabant.