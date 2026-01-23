De schrijfjuf helpt Timme van hanenpoten naar sierlijke letters

Leesbaar schrijven is zo makkelijk nog niet. In tijden van kunstmatige intelligentie, telefoons en laptops is dat nog steeds heel belangrijk. Op de Internationale Dag van het Handschrift, deze vrijdag, is er extra liefde voor leesbare letters. “Het is moeilijk”, vindt Timme.

Met enige schaamte laat de 10-jarige Timme zijn schriftje zien. “Het valt mee hoe netjes ik schrijf”, geeft hij toe. Op Montessoribasisschool De Elzen in Tilburg hebben ze een heuse schrijfjuf: Maud. “Met de juf erbij lukt het me wel!”, zo laat de leerling vol trots zien.

Het is zo makkelijk nog niet? “Nee, precies!”, roept schrijfjuf Maud Lapien uit. Ze is remedial teacher, motoriek- en handschriftexpert. “Je moet hartstikke goed oefenen en meters maken”, weet ze. “Je moet luisteren en je moet het verwerken.” Ook speelt je denkvermogen volgens haar erg mee. “Schrijf ik het nu met een lange ij of een korte?” En dat dus allemaal tegelijk.

“Leerlingen kunnen hun eigen handschrift niet meer ontcijferen, leerkrachten en ook docenten uit het voortgezet onderwijs vragen steeds vaker om hulp”, vertelt Anneloes Overvelde uit Mierlo. Ze is kinderfysiotherapeut, deed onderzoek naar kinderen met schrijfproblemen en maakt lesmethoden.