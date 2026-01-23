De schrijfjuf helpt Timme van hanenpoten naar sierlijke letters
Leesbaar schrijven is zo makkelijk nog niet. In tijden van kunstmatige intelligentie, telefoons en laptops is dat nog steeds heel belangrijk. Op de Internationale Dag van het Handschrift, deze vrijdag, is er extra liefde voor leesbare letters. “Het is moeilijk”, vindt Timme.
Met enige schaamte laat de 10-jarige Timme zijn schriftje zien. “Het valt mee hoe netjes ik schrijf”, geeft hij toe. Op Montessoribasisschool De Elzen in Tilburg hebben ze een heuse schrijfjuf: Maud. “Met de juf erbij lukt het me wel!”, zo laat de leerling vol trots zien.
Het is zo makkelijk nog niet? “Nee, precies!”, roept schrijfjuf Maud Lapien uit. Ze is remedial teacher, motoriek- en handschriftexpert. “Je moet hartstikke goed oefenen en meters maken”, weet ze. “Je moet luisteren en je moet het verwerken.” Ook speelt je denkvermogen volgens haar erg mee. “Schrijf ik het nu met een lange ij of een korte?” En dat dus allemaal tegelijk.
“Leerlingen kunnen hun eigen handschrift niet meer ontcijferen, leerkrachten en ook docenten uit het voortgezet onderwijs vragen steeds vaker om hulp”, vertelt Anneloes Overvelde uit Mierlo. Ze is kinderfysiotherapeut, deed onderzoek naar kinderen met schrijfproblemen en maakt lesmethoden.
Ruim 30 procent heeft moeite
“Dertig tot veertig procent vindt het moeilijk om te schrijven”, zegt de onderzoeker. “Kinderen kunnen swipen als de beste, maar de fijne motoriek voor het schrijven heeft oefening nodig.”
Of schrijven nog van deze tijd is? Waarom niet op je laptop? Anneloes: “Wat je met je handen schrijft, onthoud je beter! Dat maakt meer indruk in je brein.” Leren schrijven met de hand, ondersteunt volgens haar daarom het leren lezen.
“Ik typ veel liever”, vertelt de 11-jarige Nathan. “Het duurt heel lang als je de letters recht wilt schrijven."
Met de hand schrijven gaat minder snel en kost meer moeite dan op een laptop. Maar dat heeft juist voordelen volgens Anneloes. “Je schrijft vaak de kern op. Je leert dus samenvatten.”
Schrijfexpert Maud geeft met een schoolbrede aanpak tips en lessen om beter te schrijven met de hand. En met succes: Timme geeft niet meer de voorkeur aan een laptop of telefoon. “Met de hand schrijven is leuker. Dan kun je echt zien dat ik het heb gedaan", lacht hij trots.