Johan Vlemmix verkoopt schilderij, en geeft er een huis bij

We zijn inmiddels wel wat gewend van stunts van Johan Vlemmix, maar deze keer maakt de bekende oranjefan uit Hoeven het wel héél bont. Op internet biedt hij een schilderij te koop aan waarbij de hoogste bieder, je leest het goed, een compleet huis cadeau krijgt.

Schilderij volgens Vlemmix museumwaardig Het doek toont een levendig haventafereel uit de zeventiende eeuw. Hoewel hij naar eigen zeggen ‘geen idee’ heeft wie de kunstenaar is, kent hij het werk een flinke waarde toe. “Het heeft onbetwist museale allure”, verzekert hij. Een concrete richtprijs voor het schilderij wil hij niet noemen.

“Nee, het is geen grap, ik ben dit keer bloedserieus”, verzekert de Hoevenaar. De woning die hij ‘weggeeft’ staat in het Limburgse Landgraaf en is volledig instapklaar. Alles zit erop en eraan: meubels, kasten, keukenapparatuur en zelfs een retro-orgel. De nieuwe eigenaar hoeft alleen nog maar zijn koffers uit te pakken en zijn pas gekochte schilderij op te hangen.

Het huis in Landgraaf is al enkele jaren in het bezit van Johan. Hij zoekt een nieuwe eigenaar omdat de afstand tot Hoeven te groot is. De waarde wordt door woningplatform Huispedia geschat op ruim twee ton.

Bieders op het kunstwerk zullen voor hun ‘bonus’ dus waarschijnlijk diep in de buidel moeten tasten. “Laten we het houden op een substantieel bedrag van minstens zes cijfers, en dan zien we wel waar we op uitkomen,” zegt hij.

De woning met drie slaapkamers ligt volgens hem op een aantrekkelijke plek, op loopafstand van het Pinkpop-terrein en met Duitsland praktisch om de hoek.

Schilderij moet ereplekje krijgen

Mocht het schilderij niet in een kluis verdwijnen, dan is er in de rijtjeswoning meer dan genoeg ruimte om het aan de muur te hangen. Johan: “Het past perfect in het huis. Ik kom het graag persoonlijk een mooi plekje geven wanneer ik het verkocht heb.”