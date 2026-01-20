Praise Tilburg houdt illegaal kerkdiensten in pand aan Apennijnenweg

Kerk Praise hield de afgelopen anderhalf jaar illegaal kerkdiensten in een pand aan de Apennijnenweg in Tilburg. Volgens de regels in het omgevingsplan is dat daar namelijk niet toegestaan. Bij de gemeente waren hierover al meldingen binnengekomen, maar die kregen geen prioriteit. Na ophef rond een dienst van gebedsgenezer Tom de Wal wordt nu bekeken hoe de situatie moet worden opgelost.

Dat geldt ook voor het pand aan de Apennijnenweg, waar Praise haar diensten houdt. Ook al zijn kerkdiensten op die locatie volgens het omgevingsplan niet toegestaan.

Nadat bekend werd dat de gemeente Tilburg onderzoek gaat doen naar zo’n tien à twintig religieuze organisaties in de stad, ontstond onrust. Het gaat om organisaties die niet in een kerkgebouw zitten en die onzeker waren of hun eerstvolgende dienst wel door kan gaan. Die onrust nam waarnemend burgemeester Onno Hoes weg. “Het wordt zeker geen heksenjacht. We gaan zorgvuldig met elkaar om en kijken wat er wel en niet kan. Er is geen sprake van dat er binnenkort geen diensten kunnen doorgaan.”

Heel maatschappelijk

Voorganger John Dibbets van Praise Tilburg wacht het onderzoek af. “De discussie is of wij maatschappelijk zijn of niet, en wij claimen heel maatschappelijk te zijn”, zegt Dibbets stellig. “Er zijn al zestig jaar kerken in gebouwen met maatschappelijke doelstellingen.” Volgens de voorganger is het geen geheim dat er in het gebouw aan de Apennijnenweg kerkdiensten worden gehouden. “Het staat in ons contract dat we een kerkgenootschap zijn. En wat doen die? Die houden kerkdiensten.”

De gemeente wil de maatschappelijke rol van kerkgenootschappen niet ter discussie stellen. Hoes: “Het zou heel raar en slecht zijn om religie geen maatschappelijke rol te geven. Religieuze gemeenschappen zijn verbindende schakels in onze samenleving.” Volgens de burgemeester moet het onderzoek duidelijkheid scheppen, omdat het volgens het omgevingsplan niet is toegestaan in het pand aan de Apennijnenweg.

Eigenaar pand heroverweegt vervolgstappen

Frans van den Boomen van BPD, eigenaar van het pand, geeft aan dat hij wist dat Praise een kerkgenootschap is. “Wat ons betreft zijn kleinschalige kerkdiensten geen probleem”, zegt Van den Boomen. “Maar door de ontstane situatie heroverwegen we wat we doen. Wij willen niet dat in een pand van ons bijeenkomsten van Tom de Wal plaatsvinden. We gaan met andere huurders in gesprek over hoe zij dit hebben ervaren. We willen voor iedereen een veilige en goede omgeving.”

Volgens Hoes hoeven geloofsgemeenschappen in Tilburg niet te vrezen voor hun kerk. “We vinden voor iedereen een plek. Voor die ene of twee waar dat niet kan, zoeken we een andere oplossing.”