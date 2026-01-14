Na arrestatie Tom de Wal: Tilburg onderzoekt kerk Praise en andere locaties

De gemeente Tilburg gaat onderzoeken of in de kerk Praise en op andere locaties in de stad wel kerkdiensten mogen worden gehouden. Dat heeft de gemeente aangekondigd in een brief aan de raad na de arrestatie van gebedsgenezer Tom de Wal afgelopen weekend.

De kerk Praise aan de Apennijnenweg stond volgens de gemeente al langer op de radar, maar door de aanhouding van gebedsgenezer Tom de Wal duikt ze er nu dieper in. "Deze ontwikkelingen hebben ons aan het denken gezet dat je het goed moet regelen als gemeente", verklaart een woordvoerder. Het gebouw waar Praise kerkdiensten houdt, heeft volgens het omgevingsplan de bestemming 'maatschappelijk'. "Bij andere religieuze instellingen binnen de gemeente is de specifieke functieaanduiding 'religie' wel aanwezig", schrijft de gemeente in de brief aan de gemeenteraad. Maatschappelijke bestemming

Het ontbreken van die functieaanduiding is een reden voor de gemeente om te onderzoeken of er wel kerkdiensten bij Praise gehouden mogen worden. Niet alleen bij deze kerk gaat de gemeente onderzoek doen, maar ook op andere religieuze locaties in de stad die een maatschappelijke bestemming hebben. De gemeente wil niet delen om welke locaties het allemaal gaat, om te voorkomen dat daar onrust ontstaat. Een woordvoerder benadrukt dat ze een goede studie gaan doen naar wat er precies in de omgevingsplannen van deze locaties staat.

"We gaan in overleg met de locaties. Het kan zijn dat een religieuze locatie met kleine aanpassingen in een omgevingsplan wel passend kan zijn. Als het echt niet in het plan past, kan het zijn dat ze weg moeten, maar we moeten het eerst goed onderzoeken", zegt een woordvoerder. 'Opmerkelijk'

Bijzonder Hoogleraar Recht en Religie Paul van Sasse van IJsselt vindt het opmerkelijk dat de gemeente een onderzoek aankondigt naar die locaties. Het gebeurt volgens hem vaker dat locaties een maatschappelijke bestemming hebben en er zonder problemen erediensten worden houden. "Er zijn bijvoorbeeld migrantenkerken die zelf geen locatie hebben en gebouwen of ruimtes daarvoor huren", vertelt hij.



'Geen religieuze bijeenkomst'

In de brief aan de raad legt de gemeente ook uit hoe zij tot het beëindigen van de genezingsdienst van Frontrunners Ministries vrijdagavond zijn gekomen. Volgens de gemeente was er sprake van een evenement en niet van religieuze bijeenkomst waarop de bescherming van de vrijheid van godsdienst geldt. Zo konden bezoekers voor vrijdag en zaterdag gratis kaarten reserveren voor de genezingsdiensten. Volgens de gemeente maakte dat dat het geen open kerkdienst, maar een besloten bijeenkomst was waarvoor een toegangsbewijs nodig was. Daarnaast kon de dienst volgens de gemeente ook als evenement bestempeld worden, omdat het eerst in een Van der Valk-hotel in Eindhoven zou plaatsvinden. Daar vallen evenementen onder de normale bedrijfsvoering wat er volgens de gemeente op wijst dat de dienst van De Wal geen kerkdienst, maar een evenement was. 'Niet ingegrepen op inhoud'

Op de dag zelf verhuisde Frontrunners Ministries de bijeenkomst naar Tilburg. De gemeente hoorde dat niet van de organisatie, maar via mediaberichten. “We wisten niet wat voor bijeenkomst het was, hoeveel mensen zouden komen en wat dat voor de veiligheid zou betekenen”, zegt de woordvoerder. De gemeente benadrukt dat het ingrijpen niet over de inhoud van de bijeenkomst ging. “Zolang activiteiten binnen de wet zijn, beoordelen wij de inhoud niet. Maar als regels niet worden gevolgd en wij geen veiligheidsafweging kunnen maken, moeten we ingrijpen”, zegt de woordvoerder.

