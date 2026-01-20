Vrijspraak voor twee mannen in verkrachtingszaak na stapavond

Twee mannen die werden verdacht van het verkrachten van een vrouw tijdens een stapavond in Deurne zijn vrijgesproken. De rechtbank in Den Bosch vindt dat er onvoldoende bewijs is tegen de mannen van 22 en 23 jaar uit Deurne.

Ze besloten na het stappen naar het huis van een van de mannen te gaan. De twee mannen hadden seks gehad met de vrouw, maar volgens de vrouw was dat niet vrijwillig gebeurd. Ze zou zijn uitgekleed, vastgehouden en bij haar keel gegrepen.

De mannen waren verdachten in de zaak die zich afspeelde op 8 april 2023 tijdens een stapavond in club The Ocean in Deurne. De twee mannen, Rayan A. (22) en Calvin H. (23) waren met wat vrienden aan het feesten toen ze bekende A. tegenkwamen.

Tijdens de zitting half december verklaarde A. dat het anders was gegaan. “Ja, we hebben seks gehad. Ik heb haar keel vastgehouden, maar dat was seksueel. Ze kon weg, 100 procent.” Ook H. gaf toen aan dat het slachtoffer gewoon weg kon en dat het allemaal vrijwillig was.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 24 maanden celstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Dat houdt in dat de twee mannen een jaar de cel in zouden moeten. Maar de rechter oordeelt dat er onvoldoende bewijs is om de mannen te straffen. Rayan A. en Calvin H. zijn daarom vrijgesproken.

Huidbeschadigingen

Op het lichaam van het slachtoffer waren huidbeschadigingen en verkleuringen in de nek gevonden, die volgens de officier mogelijk zouden komen van het dichtknijpen van de keel. Maar de rechter vindt dat niet bewezen kan worden dat die verwondingen zijn ontstaan door 'gedwongen seksueel handelen van de mannen'.

De rechtbank vindt de verklaringen van het slachtoffer 'concreet, gedetailleerd en consistent', maar er is niet genoeg bewijs om de verklaringen van de vrouw te kunnen steunen.