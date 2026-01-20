Veerman appt tegenstander voor topwedstrijd: 'Hij deed een beetje stoer'

PSV staat aan de vooravond van een cruciale wedstrijd in de Champions League. Woensdag wacht Newcastle United voor de ploeg van Peter Bosz. PSV staat momenteel op 8 punten na zes wedstrijden, maar de coach van de Eindhovenaren denkt dat er meer nodig is om door te gaan naar de volgende ronde. Veerman nam bij vriend en tegenstander Sven Botman alvast een voorschot op de wedstrijd: "Hij zei dat ze even drie punten op komen halen."

Joey Veerman is zo zeker van de overwinning van PSV, dat hij tegenstander Sven Botman alvast appte. "Je kent Veerman een beetje. Hij neemt geen blad voor de mond en zei dat PSV even drie punten op komt halen", lachte de verdediger van Newcastle United.

Met nog twee wedstrijden te gaan moet PSV resultaat halen om de volgende ronde van de Champions League te bereiken, weet ook Bosz: "Ik denk dat 8 punten niet genoeg is." Toch kijkt de 62-jarige coach niet naar de ranglijst: "Mij maakt het niet uit hoeveel punten we nog moeten halen, want we gaan iedere wedstrijd in om te winnen."

Veerman en Botman speelden samen bij sc Heerenveen en hebben nog altijd goed contact. "Hij deed ook een beetje stoer en zei dat zijn teamgenoten nog nooit van PSV gehoord hebben. Zo is-ie", countert de middenvelder van de Eindhovenaren.



Bosz beseft wel dat het een zware wedstrijd voor PSV wordt: "Dit wordt een lastigere wedstrijd dan in Liverpool. Ook Veerman weet dat de landskampioen aan de bak moet: "Zij spelen echt powervoetbal. Druk vooruit en ze zijn ook goed in de counter. Daar moeten we voor waken."

Terugkerende spelers

Anass Salah-Eddine is beschikbaar in de wedstrijd in Newcastle. Hij sloot dinsdag aan bij de groep nadat hij zondag de Afrika Cup-finale met Marokko verloor van Senegal. "Ik heb met hem besproken en begrijp dat de teleurstelling enorm is. Toch denk ik dat je daar het snelste overheen komt door gewoon te voetballen", vertelt Bosz. Ismael Saibari keerde ook terug uit Marokko, maar is geschorst.

Sergiño Dest is nog wel afwezig in Engeland. De Amerikaanse back is niet op tijd hersteld van een blessure, laat zijn coach weten: "We bekijken het van dag tot dag. Ik hoop dat NAC (wedstrijd van zaterdag) wel haalt." Of Dennis Man aan de aftrap zal verschijnen, is ook nog de vraag: "Tegen Fortuna Sittard was hij nog niet 100% fit. We moeten bij de laatste training kijken of dat nu wel zo is."

De Champions League wedstrijd Newcastle United - PSV start woensdag om negen uur 's avonds.