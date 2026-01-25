Vijf jaar na avondklokrellen: demonstrant Robert wilde stem laten horen

Een waar oorlogsgebied ontstond er 24 januari 2021 op het 18 Septemberplein en omgeving in Eindhoven. Wat begon als een demonstratie tegen de herinvoering van de avondklok, als onderdeel van de coronamaatregelen, mondde uit in enorme rellen, vernielingen en chaos. Robert Bosman was als demonstrant aanwezig. Vijf jaar later blikt hij in een monoloog terug op de zogenoemde avondklokrellen.

"Het was heel heftig die dag. We kwamen daar als demonstranten en werden al snel uitgemaakt als relschoppers. Dat was het eerste waar ik wel moeite mee had. En waar ik voornamelijk van stond te kijken was de sfeer die zo snel ineens omsloeg. Een paar maanden later heb ik daar nog wel aan terug gedacht." "Het was een dag waar ik op mijn manier duidelijk wilde maken het niet eens te zijn met de coronamaatregelen. Voornamelijk de lockdowns. Toen ik aankwam op het 18 Septemberplein heb ik echt duidelijk om me heen gekeken van: wie staan hier. Sta ik tussen relschoppers of tussen demonstranten. En dat antwoord was voor mij heel duidelijk: demonstranten die het niet eens waren met het coronabeleid. En dat mag ook. Je mag demonstreren, hoewel de burgemeester die demonstratie wilde verbieden."

"Om heel duidelijk te maken dat ik er als demonstrant was en niet als relschopper heb ik besloten om mij als een soort vredelievend persoon op te stellen: een knuffelbeer. Ik had duidelijk een bord bij me waaruit bleek dat ik mijn stem wilde laten gelden en niet om rellen te schoppen. In mijn optiek stond het plein ook vol met dat soort personen."

"Ik denk dat deze dag ook fout is gegaan door een andere demonstratie die plaatsvond: de verbranding van een koran op het Stadhuisplein. Toen ik om me heen keek naar de relschoppers later die dag, dan denk ik dat het meer relschoppers waren van het Stadhuisplein dan van het 18 Septemberplein. Ik geloof wel dat die dag gekaapt is met verkeerde bedoelingen."

"Rellen zijn veel spannender om te laten zien dan vredelievende demonstraties."

"Rellen zijn veel spannender om te laten zien dan vredelievende demonstraties. Dan roep je een soort van smet af op de mensen die zijn gaan demonstreren, om die weg te zetten als relschoppers. Daar had ik wel heel veel moeite mee." "Het is nogal logisch als ingrijpende maatregelen plaatsvinden, dat je ook te maken krijgt met emoties. Er werd eigenlijk besloten tot hier en niet verder en we gaan het plein ontruimen want we zijn het niet eens met deze demonstratie. Ik denk dat je dan een lontje aansteekt. Ik denk dat het geen verstandige beslissing was." "Met de mensen om me heen waar de demonstratie mee begon, ik denk dat daar niemand een steen heeft gegooid. Dat is gaandeweg zo ontwikkeld. Er zijn groepen bijgekomen die met die vernielingen zijn begonnen. Dat staat honderd procent los van hoe die demonstratie is begonnen."

"Als de situatie opnieuw zo zou zijn, om te gaan demonstreren, dan zou ik het morgen weer doen. Honderd procent."