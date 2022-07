'Avondklokrellen kwamen door woede op overheid, sensatiezucht en verveling'

De relschoppers die tijdens de avondklokrellen in januari 2021 in Eindhoven, Den Bosch, Breda en Helmond de boel kort en klein sloegen, waren niet alleen criminele jongeren. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van onder andere de Rijksuniversiteit van Groningen. Ontevredenheid over het overheidsbeleid speelde een rol, maar anderen handelden uit sensatiezucht of verveling.

Nadat het kabinet had aangekondigd dat er een avondklok zou worden ingesteld om corona tegen te gaan, braken er op verschillende plekken in de provincie rellen uit. Vooral in Eindhoven en Den Bosch was de schade enorm.

Winkels werden vernield en leeggeroofd. Straatmeubilair moest eraan geloven. Ook was er geweld tegen politieagenten en journalisten. De rust keerde pas terug na ingrijpen door de ME. Er werden in de steden bijna 250 relschoppers opgepakt. Bijna allemaal mannen.

Eigen verbazing

De vier burgemeesters van de Brabantse steden hebben onderzoek laten uitvoeren waaruit moet blijken welke factoren ervoor hebben gezorgd dat het zo uit de hand liep. Uit dat onderzoek blijkt dat de avondklokrellen niet te vergelijken zijn met eerdere rellen in de grote steden vóór de coronapandemie.

De groep relschoppers was ongekend divers volgens de onderzoekers. De avondklokrellen waren de manier om hun eerdere ongenoegen met het overheidsbeleid te uiten. Sommigen relden vanwege het afkondigen van de avondklok, maar sommige deden het zuiver uit sensatiezucht of zelfs uit verveling.

Vaak was er frustratie over het overheidsbeleid, maar er waren ook plunderaars die de rellen gebruikten om winkels leeg te roven. Ten slotte merkten de onderzoekers dat er veel mensen waren die alleen maar gingen kijken en tot hun eigen verbazing toch ineens mee gingen doen.

Facebook en Telegram

De avondklokrellen werden zó snel zó groot door social media. Media zoals Facebook en Telegram zijn volgens het rapport vooral effectief in combinatie met traditionele media. Social media zijn volgens de onderzoekers niet genoeg om rellen te laten beginnen, maar zorgen voor een aanzuigende werking als de rellen al ergens begonnen zijn.

Volgens de onderzoekers moeten overheden goed contact hebben met verschillende groepen in de samenleving om rellen te kunnen voorkomen. In crisistijd is het dan veel minder moeilijk om elkaar te vinden en informatie uit te wisselen.

Zo ging het er 24 januari 2021 aan toe in Eindhoven.