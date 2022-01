Geen flauwe straffen voor avondklokrelschoppers die zich lieten meeslepen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Quinten T. krijgt celstraf voor vernieling en plundering

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen medelijden met de jongens en mannen die zijn veroordeeld voor hun aandeel in de avondklokrellen van een jaar geleden in Eindhoven en Den Bosch. Een woordvoerder: "Het was hun eigen verantwoordelijkheid om uiteindelijk mee te gaan doen. Ze hebben de verkeerde keuze gemaakt: een keuze met grote gevolgen.” Ze kregen vaak celstraffen en moesten schadevergoedingen betalen.

"Tijdens de zittingen zag je genoeg verdachten die zich naar eigen zeggen lieten meeslepen door de groep. Toch was het hun eigen verantwoordelijkheid", vertelt de woordvoerder van het OM. "Leg je baas maar eens uit dat je een paar weken niet komt werken en de cel in moet. En je zou maar op moeten draaien voor vele duizenden euro’s aan schade. Wij vonden dat de daders hiervoor op moeten draaien en niet de maatschappij.” Een grove schatting leert dat er voor ongeveer een miljoen euro aan schadevergoedingen is opgelegd. Wat op 24 januari 2021 in Eindhoven begon als een demonstratie tegen het besluit van het kabinet om een avondklok in te voeren, ontaardde in een omverwerping van de openbare orde. Het leek wel een burgeroorlog, zou burgemeester John Jorritsma later zeggen. Een dag later deden relschoppers in vooral Den Bosch het nog eens dunnetjes over.

De vernielde Primera-winkel in Den Bosch (foto: archief).

Om en nabij de tachtig mensen werden gestraft door de rechter, omdat ze zich schuldig hadden gemaakt aan brandstichting, vernieling, diefstal, geweld tegen de politie, opruiing of een combinatie daarvan. De zwaarste straf was voor een man die in Eindhoven door het lint ging: vijftien maanden cel en hij moet 80.000 euro aan schadevergoeding betalen. De ongeregeldheden in Den Bosch resulteerden in taakstraffen, celstraffen tot tien maanden en schadevergoedingen tot 62.000 euro. Een enkeling werd vrijgesproken.

"Geweld van ongekende proporties is aangepakt."

Voor de politie was al snel duidelijk dat ruim driehonderd mensen zich in de twee steden hadden misdragen. Veel van hen waren herkenbaar op beeldmateriaal van de rellen. Lang niet al die mensen hebben zich uiteindelijk voor de rechtbank hoeven verantwoorden. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) legt uit: "Of die mensen zich allemaal schuldig maakten aan strafbare feiten, moest blijken uit onderzoek. Dat heeft de politie echt goed gedaan. Het grootste deel is opgespoord, zeker de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan geweld van ongekende proporties." Vele tientallen verdachten konden worden opgepakt met hulp van het publiek. "Dat laat wat ons betreft zien dat de hele samenleving oprecht geschokt en verontwaardigd was,” zegt een woordvoerder van de politie.

"Het is nooit te laat om jezelf te melden."

Soms kwamen zelfs ouders hun zoons naar het politiebureau brengen. Het rechercheonderzoek naar de avondklokrellen is inmiddels zo goed als afgerond. Toch staan op de website van de politie nog steeds foto’s van relschoppers die niet herkend zijn. "Maar het is nooit te laat om jezelf te melden of om ons een tip door te geven," benadrukt een zegsman van de politie. Ondertussen zijn er alweer nieuwe rechtszittingen gepland en is in twee zaken besloten om in cassatie te gaan. De Hoge Raad gaat zich er nu over buigen. Kortom, het zal nog wel even duren voordat in het Paleis van Justitie in Den Bosch het ‘dossier avondklokrellen’ de archiefkast in kan. Zo ging het er 24 januari aan toe in Eindhoven:

Omroep Brabant zal de komende dagen online en op tv nog meer aandacht besteden aan de avondklokrellen.