Hoogste schadevergoeding na avondklokrellen in Eindhoven: 80.000 euro

Een 36-jarige man uit Eindhoven krijgt een gepeperde rekening van de NS voor het slopen van de stationsruiten en deuren. Of hij even 79.533,47 euro wil aftikken. Het is de hoogste schadevergoeding die tot nu toe is toegewezen. Alsof dat nog niet genoeg is, is de Eindhovenaar vrijdag ook nog eens veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden.

De man bekende dat hij meedeed aan de rellen op zondagmiddag 24 januari in het centrum van Eindhoven. Hij gooide met stenen, tegen onder meer een verkeerslicht en een informatiebord van de NS. In het station gooide hij ook met stenen naar de Jumbo en tegen een muur. Hij ging de Jumbo binnen door een vernielde deur en binnen graaide hij chips en cola mee, zei hij twee weken geleden tijdens zijn proces.

Stoeptegels

De politie bekeek later de camerabeelden en zag de verdachte op straat bezig met stoeptegels en klinkers. Bovendien schopte hij op straat iemand twee keer in zijn rug. Zijn foto verscheen later in diverse opsporingsprogramma's. Hij werd herkend en opgepakt. Sindsdien zit hij in de gevangenis in Grave.

Justitie had 18 maanden cel geëist waarvan zes voorwaardelijk. Maar zijn advocaat vond dat onredelijk hoog omdat er in vergelijkbare zaken 9 maanden werd opgelegd en dan ook nog deels voorwaardelijk.

Ruiten ingooien

Volgens de rechtbank is bewezen dat hij heeft meegedaan aan het kapotgooien van ramen en deuren in het NS-station. En daarom krijgt hij de rekening gepresenteerd van bijna 80.000 euro. Daar komt ook nog een rekening van 1625 euro van de politie bij voor het vernielen van een politiewagen.

Als de man niet betaalt, kan hij gegijzeld worden, zoals dat heet. Dat is een middel om iemand te dwingen te betalen. Betaalt hij niet dan moet hij 358 dagen in de cel worden gezet. Heeft hij daarna nog niet betaald dan blijft de betalingsverplichting geldig. Voor de politierekening geldt dat ook: 7 dagen. Er is intussen ook al beslag gelegd op zijn auto. Dat kan betekenen dat die wordt verkocht en met de opbrengst de schadeclaim kan worden betaald.

Tilburgse tiener

In een andere zaak over de avondklokrellen op die dag in Eindhoven werd een 19-jarige Tilburger gestraft. Hij verklaarde tijdens zijn rechtszaak dat hij speciaal van zijn woonplaats naar Eindhoven was gereisd 'om sensatie te zoeken'. De Tilburger bekende dat hij stenen had gegooid die zondagmiddag. Hij gooide samen met anderen ook een cameramast van de gemeente omver. In de Jumbo jatte hij sigaretten en bier.

De politie toonde een foto van hem in diverse opsporingsprogramma's en hij werd herkend. Van de rechter kreeg hij 76 dagen jeugddetentie waarvan 60 voorwaardelijk. En 150 uur werkstraf. De straf is veel lager omdat de verdachte nog 18 was en door deskundigen kwetsbaar en onvolwassen wordt genoemd. Hij heeft ook woonbegeleiding.

Ook hij moet forse schadevergoedingen betalen: bijna 30.000 euro in totaal, voor een gesloopte leaseauto, een politiewagen en straatmeubilair.

De politierechter en rechtbank hebben de voorbije maanden bij zowat alle processen bepaald dat tientallen veroordeelden schadevergoedingen moeten betalen. Ze mogen de vele claims samen delen. Hoe groter het aantal veroordelingen, hoe lager de rekening per veroordeelde.

