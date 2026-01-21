Arriva komt met nieuwe bussen, en zo zien ze eruit

Wie volgend jaar met de bus in Oost-Brabant reist, stapt waarschijnlijk in een splinternieuwe bus. Arriva maakte eerder bekend dat er vanaf december 2026 gloednieuwe, volledig elektrische bussen gaan rijden. Nu blijkt dat een deel van deze bussen een futuristisch design krijgt en daardoor extra opvalt.

"We zijn blij dat we eindelijk kunnen bekendmaken met welke voertuigen we het openbaar vervoer in Oost-Brabant gaan verzorgen. Voor onze chauffeurs is dit hun dagelijkse werkplek, dus zij willen graag weten hoe die er de komende jaren uit gaat zien", vertelt Jan Pieter Been, regiodirecteur bij Arriva.

Eerder maakte Arriva bekend dat er 170 nieuwe, zuinige bussen komen. Met deze plannen verzorgt Arriva de komende 12,5 jaar het busvervoer in Oost- en Midden-Brabant.

Futuristisch

Niet alle huidige bussen verdwijnen meteen uit het straatbeeld. Een deel blijft nog in dienst, maar er komen ook gloednieuwe, volledig elektrische bussen bij van Yutong en Irizar. Vooral de Irizar-bussen vallen op door hun futuristische ontwerp. Ze gaan rijden in Tilburg en Den Bosch: in Tilburg worden 18 meter lange bussen ingezet, in Den Bosch 12 meter lange bussen vanwege de smalle straatjes in de binnenstad.

Zo ziet de nieuwe, grote Arriva-bus eruit: