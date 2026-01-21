Winkel van Petra Henskens voor de tweede keer doelwit van diefstal

Tabakszaak Tabak en Gemak 't fer aan het Anker in Raamsdonksveer is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw getroffen door een inbraak. Het is al de tweede keer in anderhalve maand tijd dat de winkel doelwit is van criminelen. Net als bij de vorige inbraak werden er vooral sigaretten buitgemaakt. "Ik voel me machteloos", vertelt eigenaresse Petra Henskens.

"Er is eerst geprobeerd binnen te komen door een steen naar binnen te gooien, maar dat is niet gelukt. Daarna zijn ze met een hamer op het glas gaan slaan", vertelt Petra Henskens, de eigenaresse van de winkel. Ze heeft alles op camera gezien.

"Ze waren met z’n drieën. Ze zijn tien minuten bezig geweest, er is veel schade." In de deur van de winkel is een groot gat te zien. Daar hebben ze met de hamer op ingeslagen.

Goud waard

Op 11 december werden al eerder sigaretten gestolen uit de winkel. "Wij zijn hier nog geen jaar bezig. Je probeert keihard een winkel op te bouwen en dat is in één klap weg. Je gaat er gewoon aan onderdoor", zegt Henskens. "Sigaretten mogen dan wel goud waard zijn, maar dan mogen ze er zelf hard voor werken in plaats van het hier te halen."