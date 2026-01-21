Discriminerende teksten en tekens op Islamitische school

De ramen van het gebouw van Islamitische Basisschool El Feth in Bergen op Zoom zijn afgelopen weekend opnieuw met discriminerende uitingen geklad. Volgens de politie hebben deze uitingen onrust en bezorgdheid veroorzaakt binnen de moslimgemeenschap. Een maand eerder werd ook al het hek rondom de school voorzien van kwetsende teksten. In beide gevallen is de graffiti direct verwijderd.

De leiding van de school wil niet inhoudelijk reageren op de discriminerende uitingen. “We willen zo min mogelijk aandacht geven aan deze uitingen”, zegt de directie van basisschool El Feth. GroenLinks–PvdA Bergen op Zoom reageert veel stelliger en zegt diep geschokt te zijn door het nieuws dat de islamitische basisschool opnieuw doelwit is geworden van discriminerende graffiti.

Fractievoorzitter Adam Ahajaj maakt zich grote zorgen over de veiligheid en het welzijn van de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. “Dit soort uitingen zijn onacceptabel en raken niet alleen de school, maar de hele gemeenschap. Iedereen in Bergen op Zoom moet zich veilig kunnen voelen, ongeacht afkomst, religie of achtergrond. Discriminatie en haat mogen nooit genormaliseerd worden”, aldus Ahajaj.

Ahajaj zegt geen idee te hebben wie er achter de bekladdingen zit. “Het is de vraag of het om kattenkwaad gaat of dat er meer achter zit.” Wel wijst hij erop dat in december ook het hek rondom de school al werd beklad.