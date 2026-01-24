Peter Gillis wil 110 vakantiehuisjes in Kroatië, slechts 10 toegestaan

In Kroatië werkt Peter Gillis aan negen nieuwe vakantieparken, waarvan meerdere met een privéstrand en tot wel 480 vakantiehuisjes. De plannen lijken echter te ambitieus: op een plek waar hij 110 ‘holiday homes’ heeft gepland mogen er van de gemeente maar 10 komen, en privéstranden zijn in heel Kroatië verboden, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant en de lokale krant Zadarski List.

Peter Gillis heeft zijn ogen op Kroatië gericht, nu zijn parken in Nederland en België onder vuur liggen. In beide landen ligt de realityster in de clinch met het lokale bestuur, meerdere parken moesten al gedwongen de deuren sluiten. Eerder ontdekte Omroep Brabant dat de parken in Kroatië ook niet zomaar gerealiseerd zullen zijn: zo ligt een deel ervan in beschermd Natura 2000-gebied. 'Privéstranden' bestaan niet

Nu blijken er nog meer potentiële problemen voor de Brabantse ondernemer op de te doemen. Zo zien we op drie van de negen tekeningen die van de parken gepubliceerd zijn, een privéstrand. Het gaat om de parken in de plaatsen Rovanjska, Karin en Karlobag. In de omschrijvingen wordt gesproken over ‘een privéstrand met ligbedjes’ en ‘een privéstrand met diverse watersportmogelijkheden’.

Maar in Kroatië zijn privéstranden niet legaal. Journalist Iva Bucić van Zadarski List: "Het concept 'privéstranden' bestaat niet in de Kroatische wetgeving. Volgens de Wet op het Maritiem Domein en de Zeehavens van 2023 heeft iedereen recht op toegang tot de kust en de zee." De omheining, zoals te zien op Gillis' schetsen, is dus taboe. Volgens Bucić zijn er 15 bedrijven die in het verleden toch toestemming kregen voor een privéstrand, maar is dit sinds 2023 niet meer mogelijk. Dat investeerders in hun projectaankondigingen vaak privéstranden noemen, leidt volgens Bucić 'tot grote wrok bij de Kroatische bevolking'.

Resort Azure Bay in Rovansjka, met privéstrand.

Geen 110, maar 10 huisjes

Bij het park in de plaats Karin, ‘Resort Serene Beach’ genaamd, speelt daarnaast nog een ander probleem. Waar de website spreekt van ‘een luxe wellnessresort’ met tot wel 110 ‘exclusieve holiday homes’, staat het bestemmingsplan zoveel vakantiehuisjes helemaal niet toe. Daarin valt te lezen dat in dit gebied slechts ‘minimalistische bebouwing’ is toegestaan, die bovendien goed moet aansluiten bij de natuur en 'de structuur van het terrein'. Er mogen slechts 10 stacaravans geplaatst worden, een stuk minder dus dan de 110 huisjes die Gillis in gedachte heeft.

Resort Serene Beach in Karin, met privéstrand en veel te veel huisjes.