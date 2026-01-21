Brute roof op Goudcentrum in Tilburg, Roemenen jaren de cel in
Angèl R. (22) en Robert A. (19) hebben woensdag 3 en 3,5 jaar cel gekregen van de rechtbank in Breda voor een overval op het Goudcentrum in Tilburg. Samen met een onbekende, derde dader maakten ze in december 2024 goud en sieraden buit en nog een paar duizend euro cash.
Broer en zus Jacobs hadden nog niet zo lang de juwelierszaak overgenomen van hun vader toen op 11 december 2024 drie overvallers met clownsmakers op binnenstormden. De twee kregen de schrik van hun leven en hebben daar tot op de dag van vandaag veel last van.
Een van de mannen had een groot vuurwapen en richtte dat op Vic en Gini. De andere twee sloegen en schopten Vic en riepen ‘Head down, I’m going to kill you’ en meer van dat soort teksten.
Gini en Vic moesten achter in de zaak op hun knieën gaan zitten, met een geweer tegen hun hoofd. Terwijl zij zo vastgehouden werden, sloegen de andere twee overvallers hun slag. Ze vernielden verschillende vitrines en graaiden een grote hoeveelheid sieraden uit de etalage. Ook haalden ze zo’n 2500 euro uit de kluis.
Dankzij een getuige kon de politie snel achter de twee vluchtauto’s aan. Een rode Renault wist te ontkomen, maar een blauwe Audi werd in de buurt van de universiteit van Tilburg klemgereden. Een van de twee overvallers werd dankzij een politiehond gepakt. De andere liep een paar dagen later toevallig tegen de lamp bij een controle op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. In de voering van verschillende jassen zat 6,9 kilo aan goud en sieraden verstopt.
De mannen komen alle drie uit Roemenië en verbleven in de tijd voor de overval in Engeland. Waarom ze in Nederland waren, werd niet duidelijk. Maar het feit dat de rode Renault zeker vijf keer werd gezien bij babbeltrucs en andere verdachte situaties en ook in combinatie met dezelfde blauwe Audi doet vermoeden dat de mannen bij een bende horen en in Nederland op roverspad waren.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.
De twee gepakte Roemenen hadden drank en drugs gebruikt en de film Baby Driver gekeken die ook over overvallen gaat. Vervolgens zochten ze op Google Maps naar de dichtstbijzijnde juwelier en gingen eropaf, zo vertelden ze tijdens de zitting.
De officier van justitie geloofde niks van dit verhaal. De dag voor de overval stalen de mannen al kentekenplaten bij een bedrijf in Breda en deden die de volgende dag op hun auto’s. En dat lijkt erop dat de mannen de overval hebben voorbereid. Ook wisten ze verdacht goed de weg in de winkel aan de Besterdring in Tilburg. Ze namen precies alle waardevolle spullen mee en hadden de kluis ook snel gevonden.
Justitie eiste twee weken geleden 3,5 jaar cel voor Angèl R. en 4 jaar voor Robert A. omdat die al een aanzienlijk strafblad heeft.
De rechtbank kwam uiteindelijk uit op 3 en 3,5 jaar cel. De derde verdachte is nog steeds spoorloos.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.