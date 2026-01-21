Overvallers jaren de cel in voor brute roof op Goudcentrum in Tilburg

Angèl R. (22) en Robert A. (19) hebben woensdag 3 en 3,5 jaar cel gekregen van de rechtbank in Breda voor een overval op het Goudcentrum in Tilburg. Samen met een onbekende, derde dader maakten ze in december 2024 goud en sieraden buit en nog een paar duizend euro cash.

Broer en zus Jacobs hadden nog niet zo lang de juwelierszaak overgenomen van hun vader toen op 11 december 2024 drie overvallers met clownsmakers op binnenstormden. De twee kregen de schrik van hun leven en hebben daar tot op de dag van vandaag veel last van.

Een van de mannen had een groot vuurwapen en richtte dat op Vic en Gini. De andere twee sloegen en schopten Vic en riepen ‘Head down, I’m going to kill you’ en meer van dat soort teksten.

Gini en Vic moesten achter in de zaak op hun knieën gaan zitten, met een geweer tegen hun hoofd. Terwijl zij zo vastgehouden werden, sloegen de andere twee overvallers hun slag. Ze vernielden verschillende vitrines en graaiden een grote hoeveelheid sieraden uit de etalage. Ook haalden ze zo’n 2500 euro uit de kluis.

Dankzij een getuige kon de politie snel achter de twee vluchtauto’s aan. Een rode Renault wist te ontkomen, maar een blauwe Audi werd in de buurt van de universiteit van Tilburg klemgereden. Een van de twee overvallers werd dankzij een politiehond gepakt. De andere liep een paar dagen later toevallig tegen de lamp bij een controle op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. In de voering van verschillende jassen zat 6,9 kilo aan goud en sieraden verstopt.