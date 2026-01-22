Muziekgroep uit Oeteldonk gaat carnavalssfeer naar Amsterdam brengen

Carnaval vieren in Amsterdam. Dat lijkt misschien de omgekeerde wereld, maar dat is toch echt het plan van het Bossche muziekgezelschap PB Band. "Het wordt echt een Oeteldonks feestje", zegt Bob van Groesen van de PB Band.

De muziekgroep, in Oeteldonk een clubke genoemd, loopt al ruim dertig jaar rond in Oeteldonk. Ze speelden onder andere in de Korte Putstraat, een van de populaire en vooral drukke straten tijdens carnaval in Oeteldonk. Die drukte was in de beginfase van de PB Band wel anders. "Toen konden mijn zonen nog gewoon mee om daar te voetballen", vertelde Bob in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid.

Dat is nu ondenkbaar. De drukte in de binnenstad tijdens carnaval is een van de redenen van het gezelschap om het dit jaar eens over een andere boeg te gooien; met de band richting de hoofdstad. "Wij willen muziek maken. Ik zie bijna geen bandjes meer. Overal staan de muziekboxen loeihard. Wij denken daarom: waarom gaan we niet gewoon iets anders doen?"

Het openbaar vervoer wordt al een feest

Waar hordes carnavalsvierders vanuit de Randstad richting Oeteldonk komen, reist dit clubke dus op carnavalszaterdag in tegengestelde richting. De muziekgroep bestaat uit een man of twaalf, maar Bob verwacht met een stuk meer mensen die dag op pad te gaan. "We gaan met openbaar vervoer, dus dat is al een feest, denk ik."

De muzikanten hebben al een kroeg geregeld waar ze terecht kunnen. In Café Thuys is tussen 15.30 uur en 17 uur een 'Oeteldonks uurtje'. "Daar gaan wij onze Oeteldonkse muziek spelen", vertelt hij. Bob benadrukt: "Het wordt echt een Oeteldonks feestje."

Wie weet is het daar over een aantal jaar wel hetzelfde verhaal als nu in de Korte Putstraat, zo zegt Bob met een lach. "Ik kan me voorstellen dat het iets is voor de Bosschenaren die in Amsterdam zitten, of anderen."