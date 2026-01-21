Horroravond voor PSV in Newcastle, laatste Champions League-duel cruciaal
Het is PSV niet gelukt om de belangrijke Champions League-punten te pakken in Newcastle. Sterker nog, PSV verloor na een aantal persoonlijke fouten met 3-0 van Newcastle United. Tot overmaat van ramp vielen er ook nog twee basisspelers uit bij de Eindhovenaren. Door deze verliespartij is PSV nog niet zeker van de volgende ronde en zal het volgende week resultaat moeten halen in de laatste Europese speelronde.
Met ongeveer 2500 PSV-fans in het uitvak werd en om stipt negen uur afgetrapt. De fans van beide ploegen hadden er zin in en de sfeer was uitmuntend.
Voor de meegereisde fans sloeg de sfeer al binnen tien minuten om. PSV-keeper Matej Kovár gaf een slechte uittrap, waarna Newcastle heel snel counterde via Joeliton. De Braziliaan legde de bal af op Yoane Wissa, die koel bleef en de stand al snel op 1-0 zette. De VAR riep de Duitse scheidsrechter nog even naar het scherm om eventueel hinderlijk buitenspel na te kijken, maar daar ging de Duitse scheidsrechter niet in mee.
PSV had moeite om voor de goal van The Magpies te komen. En als je dan zelf ook nog onnodige fouten gaat maken, wordt het heel lastig. Na een half uur laat Yarek Gasiorowski zich de bal afsnoepen en dat is niet zo handig als je de laatste man bent. Dus kon Wissa wederom alleen op de doelman af, maar legde hij de bal dit keer af op de meegelopen Anthony Gordon. Hij tikte simpel binnen en dus leek het al snel een onmogelijke avond voor PSV te worden.
Blessure Salah-Eddine
Tot overmaat van ramp raakte Anass Salah-Eddine, die direct in de basis startte nadat hij zondag met Marokko de finale van de Afrika Cup verloor, ook nog eens geblesseerd aan zijn enkel, vlak voor de rust. Armando Obispo was zijn vervanger, waardoor Gasiorowski naar linksback ging. Paul Wanner schoot nog een keer op goal, maar daar bleef het bij voor PSV in de eerste helft.
Ook in het tweede gedeelte kwam PSV er niet aan te pas. Newcastle was fysiek een stuk sterker en gaf PSV geen enkele mogelijkheid om voor de goal te komen.
Over en uit
En als de Eindhovenaren nog een sprankje hoop hadden, dan was dat na minuut 65 ook verdwenen. Harvey Barnes dribbelde door de PSV-verdediging heen en schoof de 3-0 binnen.
Net als je dacht dat het nog niet erger kon voor de koploper van de Eredivisie, moest ook topscorer Guus Til de strijd staken. En met al drie geblesseerde spitsen in de selectie heeft Peter Bosz nu geen aanvalsleider meer over.
PSV schoot nog een enkele keer, maar wist het net niet meer te vinden. Het bleef 3-0. Ondanks het tegenvallende resultaat werden de PSV-spelers nog wel toegezongen door de meegereisde supporters na de wedstrijd.
Door dit verlies moet PSV volgende week resultaat halen tegen Bayern München. In het Phillips Stadion moet er eigenlijk gewonnen worden om zeker te zijn van de tussenronde in de Champions League. Met een punt is Peter Bosz afhankelijk van het resultaat van de concurrentie.