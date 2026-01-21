Horroravond voor PSV in Newcastle, laatste Champions League-duel cruciaal

Het is PSV niet gelukt om de belangrijke Champions League-punten te pakken in Newcastle. Sterker nog, PSV verloor na een aantal persoonlijke fouten met 3-0 van Newcastle United. Tot overmaat van ramp vielen er ook nog twee basisspelers uit bij de Eindhovenaren. Door deze verliespartij is PSV nog niet zeker van de volgende ronde en zal het volgende week resultaat moeten halen in de laatste Europese speelronde.

Met ongeveer 2500 PSV-fans in het uitvak werd en om stipt negen uur afgetrapt. De fans van beide ploegen hadden er zin in en de sfeer was uitmuntend. Voor de meegereisde fans sloeg de sfeer al binnen tien minuten om. PSV-keeper Matej Kovár gaf een slechte uittrap, waarna Newcastle heel snel counterde via Joeliton. De Braziliaan legde de bal af op Yoane Wissa, die koel bleef en de stand al snel op 1-0 zette. De VAR riep de Duitse scheidsrechter nog even naar het scherm om eventueel hinderlijk buitenspel na te kijken, maar daar ging de Duitse scheidsrechter niet in mee. PSV had moeite om voor de goal van The Magpies te komen. En als je dan zelf ook nog onnodige fouten gaat maken, wordt het heel lastig. Na een half uur laat Yarek Gasiorowski zich de bal afsnoepen en dat is niet zo handig als je de laatste man bent. Dus kon Wissa wederom alleen op de doelman af, maar legde hij de bal dit keer af op de meegelopen Anthony Gordon. Hij tikte simpel binnen en dus leek het al snel een onmogelijke avond voor PSV te worden.