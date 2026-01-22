Lange file op A58 nadat vrachtwagen in brand vliegt

Een vrachtwagen is donderdagochtend rond half zeven in brand gevlogen op de A58 van Breda naar Tilburg. De weg ging tijdelijk dicht bij Tilburg Reeshof. Om kwart voor acht is de linkerrijstrook weer beschikbaar. Door de brand staat er een lange file op de A58.

De chauffeur wist de oplegger van z'n vrachtwagen nog los te koppelen. Niet veel later stond de complete cabine van de vrachtwagen in brand.

De brandweer kwam met meerdere wagens naar de A58. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een berger moet het uitgebrande voertuig afvoeren.

Wanneer gaat A58 weer volledig open?

Het verkeer staat stil vanaf knooppunt Sint Annabosch. Automobilisten kunnen via de linkerrijstrook de weg vervolgen op de A58. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch over de A27, A59 en A2.

Rijkswaterstaat verwacht dat alle werkzaamheden rond half tien zijn afgerond en dat de A58 dan weer helemaal open kan.