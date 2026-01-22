Vrachtwagen in brand op A58, snelweg weer open

Een vrachtwagen is donderdagochtend rond half zeven in brand gevlogen op de A58 van Breda naar Tilburg. De weg ging tijdelijk dicht bij Tilburg Reeshof. De werkzaamheden zijn rond kwart over elf afgerond en de weg is weer vrij.

Door de brand ontstond er een lange file op de A58. De weg ging rond zeven uur tijdelijk dicht. Om kwart voor acht ging de linkerrijstrook open voor verkeer.

Rijkswaterstaat had de verwachting dat de weg om half tien weer helemaal open zou gaan, maar ze stelde dat uit tot half elf. Uiteindelijk ging de weg om kwart over elf open. De grond moet na de avondspits nog gesaneerd worden.

Cabine in brand

De chauffeur wist de oplegger van z'n vrachtwagen nog los te koppelen. Niet veel later stond de complete cabine van de vrachtwagen in brand.

De brandweer kwam met meerdere wagens naar de A58. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een berger moet het uitgebrande voertuig afvoeren.

Het verkeer van Breda naar Tilburg stond donderdagochtend bijna een uur stil vanaf knooppunt Sint Annabosch.