Drone in beslag genomen bij vliegbasis Volkel, bestuurder is verdachte
Een drone is vorige week donderdag in beslag genomen bij vliegbasis Volkel. De bestuurder en de drone werden net buiten het terrein van de basis aangetroffen. De man is als verdachte aangemerkt.
De drone werd bij een bedrijventerrein net buiten het hekwerk van de vliegbasis gespot. Die locatie ligt binnen de zogeheten no-flyzone.
De Marechaussee doet verder onderzoek naar de zaak. Zodra het onderzoek is afgerond, zal justitie een beslissing nemen over vervolgstappen.
Drones boven vliegveld
Drones rondom vliegvelden zijn niets nieuws. Op zaterdagavond 22 november werd het vliegverkeer enkele uren stilgelegd na meldingen van meerdere drones boven Eindhoven Airport.
Door de verstoring van het luchtruim konden vliegtuigen niet opstijgen en landen, omdat de drones voor een gevaarlijke situatie zorgden. Ook bij vliegbasis Volkel was het meermaals raak. Op camerabeelden waren begin december twee drones te zien bij de basis.
