Steekpartij Lieshout: twee slachtoffers, één bijna in auto geduwd

Een van de twee mannen die woensdagmiddag gewond raakte bij een steekpartij in Lieshout, is door de daders geprobeerd in een auto te duwen. De mannen, uit Veldhoven (26) en Bunnik (21), werden naar eigen zeggen uit het niets aangevallen. Ze kregen pepperspray in het gezicht en werden geslagen.

De slachtoffers kregen pepperspray in het gezicht gespoten en werden geslagen. De man uit Bunnik liep bovendien een snijwond aan zijn hoofd op. Een buurtbewoner, die het incident zag gebeuren, zegt dat is geprobeerd een van de mannen in de achterbak mee te nemen. Volgens de politie lijkt het er inderdaad op dat de daders hebben geprobeerd hem in een auto te duwen.

Het tweetal verzette zich hevig, waardoor de vier verdachten er uiteindelijk in de auto vandoor gingen. De twee mannen hebben aangifte gedaan. De politie doet onderzoek en roept getuigen zich te melden.