28-jarige man gepakt na achtervolging: stond internationaal gesignaleerd

Een 28-jarige man uit Den Bosch is dinsdag in Beekbergen (Gelderland) opgepakt na een wilde politieachtervolging. De man staat internationaal gesignaleerd en werd ingerekend nadat hij op twee auto's botste.

Op het moment dat hij een stopteken kreeg van de politie, ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor. Er volgde een wilde achtervolging door het Gelderse Loenen, over de A1 en de A50.

De politie zag de man dinsdag over de A50 bij Eerbeek in Gelderland rijden. De auto viel op na een kentekencheck, want de bestuurder zou zonder geldig rijbewijs rijden.

Verdachte vlucht en duikt in de bosjes

De man haalde op hoge snelheid gevaarlijke capriolen uit, raakte enkele geparkeerde auto's en botste in Beekbergen op twee rijdende auto's.

De verdachte probeerde nog te vluchten, maar werd enkele minuten later in de bosjes gevonden en aangehouden. Hij was lichtgewond en moest naar het ziekenhuis. Daarna is hij opgepakt en verhoord op het politiebureau.

Waar wordt de man van verdacht?

De man wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag, het rijden onder invloed, het verlaten van de plaats van een ongeval en het bezit van softdrugs (hij had lachgascilinders in de auto liggen). Ook zijn rijbewijs is afgepakt. Hij zit donderdag nog vast.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen waarom hij gesignaleerd staat. "Daar gaan wij niet over." Bij het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland wijzen ze op hun beurt naar de politie. "Zolang hij niet is heengezonden voor het verkeersincident, gaan wij niet over de woordvoering."