De woningmarkt een uitdaging? Zo kun je anders wonen in Brabant

Niet iedereen kan zomaar een huis kopen in Brabant, maar dat betekent niet dat je geen 'thuis' kunt vinden. Denk aan een tiny house verscholen tussen de bomen of een woonboot zacht deinend op het water. Er zijn creatieve en betaalbare manieren om toch in Brabant te wonen, zonder dat je je spaarrekening volledig leeg hoeft te trekken.

Kim Panhuijzen

De woningmarkt is momenteel een flinke uitdaging voor starters. Vorig jaar tikte de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nederland voor het eerst de 500.000 euro aan, en in de meeste Brabantse gemeenten lag dat bedrag zelfs nog hoger. Dat vraagt om creatieve alternatieven. Hier lees je 5 manieren om toch in Brabant een plekje te kunnen vinden om te wonen. Antikraak

Antikraak is misschien wel de bekendste manier om tijdelijk midden in de stad te wonen. Leegstaande kantoren, scholen of andere panden worden tijdelijk bewoond, zodat ze niet leegstaan en het onderhoud kan doorgaan. Je huurt vaak voor een lage prijs, maar zodra het pand verkocht of herontwikkeld wordt, moet je verhuizen. Dit zie je vooral in grotere steden zoals Den Bosch, Roosendaal, Eindhoven en Tilburg. De kosten liggen tussen 240 en 600 euro per maand. Minitopia

In Minitopia creëren mensen samen een buurt met kleine, duurzame woningen, vaak deels zelfgebouwd. Het gaat niet alleen om wonen, maar ook om gemeenschapszin en creativiteit. Bewoners hebben een eigen huisje, maar delen tuinen, werkruimtes en andere voorzieningen. Je betaalt hiervoor ongeveer tussen 150.000 en 300.000 euro.

De eerste bewoner van een mini-huis-project in Nederland was Laura, zij ging wonen in Minitopia buurtschap Te Veld in Eindhoven, een tijdelijk woonexperiment. Gelijke projecten vind je in Den Bosch, Roosendaal en Dongen, allemaal kleinschalige buurten met een focus op duurzaamheid. Tiny houses

Wie op zoek is naar meer privacy, komt al snel uit bij een tiny house: een compacte woning van zo’n 30 tot 50 vierkante meter, met alles wat je nodig hebt. Slim ingedeeld, vaak duurzaam gebouwd en met een lage ecologische voetafdruk. Je betaalt hiervoor ongeveer tussen 30.000 en 100.000 euro, of je huurt voor een bedrag van 400 tot 800 euro per maand. In Brabant zijn tiny house-projecten bijvoorbeeld te vinden in Rosmalen, Oss en Son en Breugel. In Heeswijkse Kampen, een wijk in Cuijk, kun je zelfs kavels kopen om je eigen tiny house te plaatsen.

Honderd huisjes komen er in Minitopia Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Woonboten

Ook wonen op het water behoort tot de mogelijkheden in Brabant. In Den Bosch zijn ligplaatsen te vinden langs de Van Veldekade en het Zuid-Willemspark. Denk aan een rustige ochtend waarop de zon opkomt boven het water en je woonboot zachtjes meedeint. Je betaalt hier tussen de 40.000 en 250.000 euro voor de boot, plus 150 tot 400 euro per maand voor een ligplaats. Permanent wonen is alleen toegestaan op officiële ligplaatsen en de woonboot moet voldoen aan de regels van de gemeente. Zonder vergunning mag je er niet zomaar wonen.

Voorbeeld : woonboot