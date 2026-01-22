Etten-Leur verliest rechtszaak tegen Breda, spitssluiting mag doorgaan
De gemeente Etten-Leur heeft de rechtszaak verloren die ze had aangespannen tegen de gemeente Breda. Die sluit in de spits een aantal wegen om sluipverkeer te voorkomen. Volgens de rechter is de sluiting van wegen in de spits, zoals die in Prinsenbeek, een gepaste maatregel omdat die niet gevaarlijk is en blijkt te werken.
Breda begon in november een proef met de spitssluiting tussen zeven en negen uur in de ochtend. Camera’s bij vier invalswegen controleren sindsdien de kentekens van de voertuigen die het dorp in- en uitgaan. Bestuurders die geen ontheffing hebben, krijgen een boete van 120 euro op de deurmat.
De maategel treft ook de Leursebaan tussen Etten-Leur en Breda. En dat schoot bij de gemeente Etten-Leur in het verkeer keelgat. Ze vreest voor de veiligheid van fietsers die gebruik maken van de fietsoversteek op de splitsing met de Moerdijks Postbaan. Auto's vanuit Etten-Leur buigen daar af, omdat ze niet verder rechtdoor mogen rijden. Dit zou ‘onaanvaardbare risico’s’ met zich meebrengen. Etten-Leur eiste bij de voorzieningenrechter het stopzetten van de proef.
Geen gevaar, wel positieve gevolgen
De rechter ging daar niet mee, omdat er uit niets gebleken dat er sprake zou zijn van een ‘urgent gevaar ‘ door de proef. En gezien 'de positieve gevolgen op andere plaatsen' ziet de rechter ook onvoldoende redenen om het verkeersbesluit te schorsen.
Volgens de gemeente Breda is het sluipverkeer de afgelopen weken al met tachtig procent afgenomen. "De uitspraak en de positieve eerste resultaten geven ons daarbij extra vertrouwen en energie om koers te houden”, zegt Wethouder Arnoud van Vliet.
In december nam de rechter al een tussentijds besluit om de proef door te laten gaan. De rechter wilde eerst de resultaten afwachten en besloot in januari de zaak inhoudelijk te behandelen.
Teleurgesteld
De gemeente Etten-Leur is teleurgesteld en blijft bij het standpunt dat het inrijverbod voor de Leursebaan moet worden geschorst “Het is jammer dat de rechter geen ruimte heeft geboden voor een langere testperiode”, zo laat de gemeente in een reactie weten.
Volgens Etten-Leur zijn de inzichten verkregen in de vakantieperiode van december en tijdens de sneeuwval in januari. "Wat niet helemaal representatief is."
De gemeente Etten-Leur kan nog in hoger beroep gaan. Het is nog niet bekend of ze dat ook gaat doen.
Ondertussen gaat de proef een nieuw fase in. Vanaf 9 februari worden ook daadwerkelijk bekeuringen uitgeschreven. In de opstartfase bleef het bij waarschuwingen voor de overtreders.