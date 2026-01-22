Etten-Leur verliest rechtszaak tegen Breda, spitssluiting mag doorgaan

De gemeente Etten-Leur heeft de rechtszaak verloren die ze had aangespannen tegen de gemeente Breda. Die sluit in de spits een aantal wegen om sluipverkeer te voorkomen. Volgens de rechter is de sluiting van wegen in de spits, zoals die in Prinsenbeek, een gepaste maatregel omdat die niet gevaarlijk is en blijkt te werken.

Breda begon in november een proef met de spitssluiting tussen zeven en negen uur in de ochtend. Camera’s bij vier invalswegen controleren sindsdien de kentekens van de voertuigen die het dorp in- en uitgaan. Bestuurders die geen ontheffing hebben, krijgen een boete van 120 euro op de deurmat.

De maategel treft ook de Leursebaan tussen Etten-Leur en Breda. En dat schoot bij de gemeente Etten-Leur in het verkeer keelgat. Ze vreest voor de veiligheid van fietsers die gebruik maken van de fietsoversteek op de splitsing met de Moerdijks Postbaan. Auto's vanuit Etten-Leur buigen daar af, omdat ze niet verder rechtdoor mogen rijden. Dit zou ‘onaanvaardbare risico’s’ met zich meebrengen. Etten-Leur eiste bij de voorzieningenrechter het stopzetten van de proef.

Geen gevaar, wel positieve gevolgen

De rechter ging daar niet mee, omdat er uit niets gebleken dat er sprake zou zijn van een ‘urgent gevaar ‘ door de proef. En gezien 'de positieve gevolgen op andere plaatsen' ziet de rechter ook onvoldoende redenen om het verkeersbesluit te schorsen.