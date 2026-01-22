Lichaam van vermiste Rudy (65) uit Grave gevonden in het water

Het lichaam van Rudy (65) uit Grave die sinds maandag vermist was, is donderdagmiddag gevonden in het water van de Maas bij Batenburg.

Een voorbijganger zag iets in het water liggen tijdens een wandeling langs de kade en heeft de politie gebeld. De politie heeft het stoffelijk overschot uit het water gehaald.

Rudy werd voor het laatst gezien toen hij maandagochtend vanuit de Dokter Kanterslaan in Grave richting de Maas liep. Woensdagmiddag deed de politie al een zoekactie met een sonarboot in het water van de Graafsche Raam.