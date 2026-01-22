Navigatie overslaan

Zoektocht naar vermiste Rudy uit Grave ten einde: lichaam in water gevonden

Vandaag om 15:47 • Aangepast vandaag om 18:17
Een voorbijganger zag iets in het water liggen en belde de politie (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Het lichaam van Rudy (65) uit Grave die sinds maandag vermist was, is donderdagmiddag gevonden in het water van de Maas bij Batenburg. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een voorbijganger zag iets in het water liggen tijdens een wandeling langs de kade en heeft de politie gebeld. De politie heeft het stoffelijk overschot uit het water gehaald. 

Rudy werd voor het laatst gezien toen hij maandagochtend vanuit de Dokter Kanterslaan in Grave richting de Maas liep. Woensdagmiddag deed de politie al een zoekactie met een sonarboot in het water van de Graafsche Raam.

