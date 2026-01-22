Thuiszorgorganisatie stopt er helemaal mee, zorg was niet veilig genoeg

De Eindhovense thuiszorgorganisatie Goed en Welzorg Thuis is gestopt met het bieden van zorg. In oktober eiste de Inspectie Gezondheidszorg dat Goed en Welzorg Thuis zou stoppen met het verzorgen van mensen. De instelling stond al twee jaar onder verscherpt toezicht omdat de zorg niet goed genoeg was.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg vertoonde de zorg en hulp die de thuiszorgorganisatie bood ‘al lange tijd ernstige tekortkomingen’. “De manier waarop de organisatie stuurt op kwaliteit en veiligheid brengt meerdere risico’s met zich mee voor de cliënten”, schreef de Inspectie in een van haar rapporten over de thuiszorgorganisatie.

De medewerkers waren onvoldoende geschoold en werkten niet volgens de regels van het veilig geven van medicijnen. Ook was de bestuurder, volgens de inspectie, ‘onvoldoende in staat om de kwaliteiten veiligheid van de zorg te bewaken, te beheersen en te verbeteren’.

Dwangsommen opgelegd

Goed en Welzorg Thuis moest van de inspectiedienst daarom stoppen met het bieden van zorg. Ook werden verschillende dwangsommen opgelegd. Donderdag maakte de Inspectie Gezondheidszorg bekend dat de last onder dwangsom beëindigd is omdat de thuiszorgorganisatie gestopt is met het bieden van zorg.

Wil Goed en Welzorg Thuis in de toekomst toch weer zorg gaan bieden, dan moet het eerst langs de Inspectie Gezondheidszorg. Goed en Welzorg Thuis mag pas weer zorg gaan leveren als de inspectie vooraf vaststelt dat de thuiszorgorganisatie voldoet aan de normen waaraan zij eerder niet voldeed.