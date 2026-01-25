Waar zijn de 17 trompetten van Peter gebleven? 'Het gemis doet pijn'

Echte Roosendalers zullen zijn trompetklanken inmiddels al wel weer gehoord hebben. Peter Matthijssen (63) heeft sinds 1 januari toestemming gekregen om te spelen in drie stadsparken. Toch eindigen zijn vrolijke noten regelmatig in mineur. Want Peter zou de instrumenten die hem van werden afgepakt, graag terug willen hebben. Vooral met de cornet, die hij als kind van zijn ouders kreeg, hoopt hij ooit herenigd te worden.

Peter is al jaren een vaste muzikale verschijning in Roosendaal. Met zijn trompet geeft hij kleur aan winkelstraten en parken. In zijn woonplaats gaat hij dan ook door het leven als ‘de stadstrompettist’. Dat hij nu weer mag spelen, voelt als een erkenning. Toch konden in het verleden niet alle stadsgenoten zijn trompetspel waarderen. Een kleine groep bewoners in het centrum klaagde steevast bij de gemeente over geluidsoverlast. Daarop namen BOA’s van de gemeente en de politie in de afgelopen jaren maar liefst zeventien trompetten van Peter in beslag. Het verlies van zijn instrumenten blijft aan hem knagen.

"Ik werd uit het niets klemgereden door een politieauto."

Peter voelde zich uit het veld geslagen na het verlies van zijn eerste trompet

Hij herinnert zich vooral de inbeslagname van zijn dierbaarste instrument: de Yamaha-cornet die hij had gekregen toen hij van de LTS afkwam. "Het gebeurde ergens in het najaar zo’n drie of vier jaar geleden kort nadat ik had gespeeld in de binnenstad. Toen ik net buiten het centrum liep, werd ik op de stoep uit het niets klemgereden door een politieauto." "Een agent kwam op mij af en greep naar de cornet in mijn rugzak. Ik probeerde het instrument nog uit zijn handen te trekken maar ik had geen schijn van kans. Door de brute kracht, brak mijn cornet en ook mijn hart. De agenten gingen er met het instrument vandoor. Ik stortte ter plekke in elkaar en ik ben er weken kapot van geweest. Dit was mijn cornet waarmee ik meer dan veertig jaar lief en leed had gedeeld, zo compleet zinloos allemaal", blikt Peter terug.

De acties van de gemeente en de politie omschrijft advocaat Ziya Yeral als ‘machtsmisbruik’. Bovendien werd volgens de raadsman de overlast schromelijk overdreven. “Het ging echt maar om een paar mensen die telkens hun beklag deden. Wanneer ze vroegen of Peter wilde stoppen, gaf hij daar altijd gevolg aan.”

Peter blaast zijn klanken op het bankje in het park (foto: Erik Peeters)

De grote vraag is waar de in beslag genomen trompetten van Peter zijn gebleven. Navraag bij Domeinen Roerende Zaken, de instantie die dit soort goederen namens de politie opslaat, levert niet het gewenste antwoord op: “Wij doen over individuele zaken geen mededelingen”, zegt een woordvoerder. Ook een ambtenaar van de gemeente moest tijdens een recente hoorzitting over de ontheffingsaanvraag het antwoord op de vraag van de advocaat schuldig blijven. Om de spullen van de politie terug te krijgen, zou de raadsman bij de rechtbank een verzoek kunnen indienen. Maar dan heeft hij wel een proces-verbaal nodig. In het geval van Peter wordt dit lastig omdat hij die documenten niet heeft. In de tijd van de inbeslagnames had Peter namelijk geen vaste woon- of verblijfplaats waar de processen-verbaal naar toe konden worden gestuurd.

"Het was mijn kindje, het voelt nu alsof er een deel van mijn geschiedenis is afgenomen.”

Hij vervolgt: “Het was een heksenjacht gericht tegen mijn cliënt. Er stonden BOA’s achter een boom hem in de gaten te houden. Een keer is hij zelfs opgepakt en heeft hij een nacht doorgebracht in een politiecel. Alleen omdat hij trompet speelt? Waar gaat dit over? In een stad waar drugsdealers en andere criminelen gewoon over straat lopen, zijn de acties tegen mijn cliënt buiten elke proportie geweest”, vindt advocaat Yeral.