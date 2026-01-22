Ondernemers starten handtekeningenactie tegen parkeertarief: 'Omzet omlaag'

Ondernemers in het centrum van Oss starten dinsdag een handtekeningenactie tegen het parkeerbeleid van de gemeente. Door hogere tarieven blijven klanten weg en lopen de centrumondernemers omzet mis.

Tarieven omhoog De gemeente wil hiermee dat langparkeerders naar garages rondom de stad gaan. Het dagtarief daarvan is gestegen van vier naar zes euro. Daarnaast zijn ook de tijden aangepast: betaald parkeren geldt voortaan niet meer tot zes, maar tot tien uur 's avonds.

Sinds 1 oktober wil de gemeente Oss ervoor zorgen dat minder mensen hun auto parkeren in het centrum. De parkeerkosten zijn daarom hoger voor mensen die hun auto langer dan een halfuur in en om het centrum laten staan.

"Het zijn geen funshoppers, maar runshoppers geworden", zegt Angelique van Berkom, eigenaresse van kledingwinkel Diazz tegen DTV Nieuws. "Mensen willen kleding passen, maar dan zeggen ze: 'Oh ja eigenlijk heb ik geen tijd, want ik heb maar tot zo laat geparkeerd."

En Angelique is niet de enige ondernemer die dit herkent. Ook Christian van Kempen van Christian Chocolaterie en Pattiserie zag minder klandizie in de laatste drie maanden van het jaar. "Ik ben achttien procent omzet misgelopen."

Protestactie

De ondernemers zijn het dus zat en beginnen een protestactie tegen de hogere tarieven en het verlengen van de betaald parkeertijden. De actie loopt tot begin maart.

Het centrummanagement staat niet achter de actie van de ondernemers. Het zou een te negatief beeld geven van het stadshart.

Inwoner spraken bij de aankondiging van het nieuwe parkeerbeleid in september ook al hun ongenoegen uit. "Er is al geen reet te doen in het centrum en dat wordt alleen maar erger. Hoe maken we een stad kapot", zei Nicky toen tegen Omroep Brabant. Daar dacht Anja hetzelfde over: "Tja, de leegstand van de winkels blijft zo wel intact."

Volgens de gemeente is het nieuwe parkeerbeleid juist ingevoerd om meer ruimte te creëren voor fietsers, voetgangers en groen. Dat is nodig omdat de stad groeit en de binnenstad leefbaar moet blijven.