Auto met drie mannen beschoten op A59 bij Nieuwkuijk, een gewonde

Vandaag om 20:12 • Aangepast vandaag om 21:52
Een auto werd beschoten op de A59 bij Nieuwkuijk. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink
Een auto met daarin drie mannen is donderdagavond beschoten door een voorbij rijdende auto op de A59 bij Nieuwkuijk. Een van de mannen is daarbij lichtgewond geraakt. De snelweg is dicht op last van de politie.

De schietpartij vond rond half acht plaats. De beschoten auto kwam langs de weg tot stilstand. 

Een politiehelikopter cirkelt rondjes boven Waalwijk.

Verkeer richting Waalwijk moet via de op- en afrit rijden. De politie doet onderzoek. Het is niet bekend hoe lang de weg afgesloten blijft. 

Later meer.

