Wildwesttaferelen op A59: Robbie ziet schietpartij tussen auto's

De schietpartij op de A59 bij Drunen lijkt te maken te hebben met een ruzie in het criminele circuit. Robbie Thijssen uit Breda reed donderdagavond nietsvermoedend over de snelweg toen hij zag dat er vanuit een auto op een andere auto geschoten werd. Het zou zo een scène uit een gangsterfilm kunnen zijn. "Er zaten een paar kogelgaten in de voorruit", vertelt Robbie.

Robbie reed op z'n gemak tussen Nieuwkuijk en Drunen toen hij plotseling met hoge snelheid werd afgesneden door een zwarte Kia. "Daar was ik niet van gediend dus zette ik mijn grootlicht aan en ging er achteraan. Na een paar meter kwam er een grote zwarte auto aan die met 200 kilometer per uur over de vluchtstrook vloog. Wat is hier aan de hand, dacht ik."

De zwarte Kia probeert links en rechts tussen de auto's op de snelweg te komen en raakte daarbij ook de vangrail, zag Robbie. "De zwarte auto bleef op de vluchtstrook rijden en iemand schoot zo met een pistool bij de Kia naar binnen. Die kwam daardoor net voor het viaduct tot stilstand", vertelt de ooggetuige nog vol adrenaline. In de auto zaten drie mannen, waarvan er één lichtgewond raakte.

Robbie twijfelt geen moment en zet zijn auto voor de Kia. Voor dat hij het wist, kwam er een witte Golf aan gescheurd. "Een man stapte uit en trok de achterklep open om te zoeken naar iets. Ik denk een zak drugs of geld. Hij zei tegen me: 'Get the fuck out of here. You have nothing to do with this.'"

Alsof hij in een gangsterfilm is beland, liet Robbie zich niet wegjagen. "Ik zei: fuck off en sloeg hem op zijn bek. Als ze toch een familie met kinderen hadden aangereden...", zegt hij woest.

De drie mannen die in de beschoten auto zaten, hadden het ondertussen op een lopen gezet, zag Robbie. "Er zaten kogelgaten in de voorruit." Al snel na het wildwesttafereel werd de snelweg afgesloten en kwam de politie in groten getale op de schietpartij af.

De drie mannen zijn door de politie aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij. Zijn auto krijgt Robbie voorlopig niet terug. De politie doet groots sporenonderzoek op de snelweg. "Hoe ik vrijdag op mijn werk ga komen, weet ik nog niet", lacht hij.