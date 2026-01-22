Helmond Sport neemt per direct afscheid van Jurgen Streppel

Jurgen Streppel is per direct weg bij Helmond Sport. De huidige financiële situatie, waarbij een punt aftrek dreigt vanuit de KNVB, heeft geleid tot het besluit van de club om de samenwerking met Streppel te beëindigen.

In december 2022 keerde Streppel terug bij Helmond Sport. Nadat hij eerder als speler en trainer actief was op De Braak, werd hij technisch directeur. De ambities van Streppel en voorzitter Philippe van Esch waren hoog. Helmond Sport moest naar een nieuw stadion én naar de eredivisie.

Negatief eigen vermogen

De financiële situatie werd slechter en de club had een negatief eigen vermogen. Helmond Sport had dit seizoen aan de KNVB een verbetering van het negatieve eigen vermogen moeten laten zien ten opzichte van het seizoen 2024/2025, maar is daar tot nu toe niet in geslaagd. Daarom kreeg de club vorige week een dreigende straf van één punt aftrek.

'De totale begroting van Helmond Sport is de afgelopen periode gegroeid. Deze groei is voornamelijk het gevolg van hogere structurele kosten die samenhangen met het nieuwe stadion, de aanleg en het onderhoud van het nieuwe grasveld en de noodzakelijke verplaatsing naar de trainingslocatie in De Rips", schrijft Helmond Sport donderdag op zijn website.

Scheefgroei ontstaan

'Het spelersbudget is in deze periode juist niet meegegroeid. Hierdoor is er een scheefgroei ontstaan tussen de totale clubbegroting en de beschikbare middelen voor het voetbaltechnische proces.'

Helmond Sport staat vijftiende in de eerste divisie en won dit seizoen maar 7 van de 22 wedstrijden. De club schrijft dat de huidige koers (de gewenste promotie) onvoldoende in balans was met de realiteit.

Streppel reageert

Besloten is om vooral te focussen op het op een gezonde en toekomstbestendige manier verder te ontwikkelen van de club. En daarbij is geen plek meer voor Streppel. "Met pijn in mijn hart neem ik afscheid, want deze club voelt als een stukje thuis voor mij. Ik heb hier met ongelooflijk veel plezier gewerkt en ben dankbaar voor alle kansen, het vertrouwen en de mensen die deze periode zo bijzonder hebben gemaakt. Ik wens iedereen alle succes en hoop dat onze wegen elkaar ooit weer kruisen", zegt Streppel.