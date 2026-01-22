Veul Gère verkoopt 22.000 kaartjes voor Concert XXXL binnen enkele minuten

De carnavalsconcerten van de Tilburgse vriendengroep zijn in vier jaar tijd uitgegroeid tot een ongekend succes. Het enige nadeel van het zeer populaire carnavalsconcert van Veul Gère is dat er bijna geen kaartjes voor te krijgen zijn. In Poppodium 013 passen ongeveer drieduizend bezoekers. Nog vaker optreden is geen optie, want de vijftien leden hebben gewoon een baan.

"We hebben gezocht naar een locatie waar we nog meer mensen dit konden gunnen en dat is gelukt", zei Jasper Moonen eerder tegen Omroep Brabant. In de kroeg ontstond het idee voor een XXXL-versie in het Spoorpark in 2027. "Met een tent van 50 bij 100 meter en plek voor twee keer 11.000 fans." Veul Gère bestaat volgend jaar 2 keer 11 jaar. De concerten zijn op 15 en 16 januari 2027.