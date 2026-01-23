Problemen met noodstroom op spoedpost MMC Veldhoven opgelost

De problemen op de spoedpost van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven zijn vrijdagochtend verholpen. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis. De spoedpost was donderdagavond even dicht door problemen met de noodstroomvoorziening.

De stroom viel donderdagavond gedeeltelijk uit in het ziekenhuis. De gewone stroom werkte wel, maar om geen risico te lopen werd een tijdelijke patiëntenstop ingezet.

Ambulances wijken uit naar andere ziekenhuizen

Patiënten in het ziekenhuis hoefden zich geen zorgen te maken en konden gewoon blijven. Volgens de woordvoerder waren de problemen donderdagavond snel verholpen, maar ambulances moesten wel even uitwijken naar andere ziekenhuizen.

Mensen die contact opnamen met het ziekenhuis werd geadviseerd naar ziekenhuizen in Eindhoven en Geldrop te gaan. Dat zorgde er in Geldrop voor dat personeel moest overwerken.

Wat maakt noodstroom belangrijk als er geen uitval is?

De noodstroomvoorziening moet ervoor zorgen dat alles in het ziekenhuis blijft werken als het stroomnet uitvalt. Omdat het een groot risico is als het stroomnet uitvalt en de noodvoorziening niet werkt, trad het crisisplan van het ziekenhuis in werking.

Wat de oorzaak is van de problemen met de noodstroomvoorziening is niet duidelijk.