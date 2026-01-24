Dochter zag moeder haar been verliezen bij aanslag, lees hier haar verhaal

Een enorme explosie zorgde in de nacht van 15 op 16 november 2024 voor een enorme ravage in het huis van een gezin van vier in Nieuwkuijk. Iemand had een soort lawinepijl aangestoken en die blies de voordeur eruit, terwijl vader, moeder en zoon erachter stonden. Moeder verloor haar rechter onderbeen, vaders gehoor raakte zwaar beschadigd. De zaak gaat maandag in de rechtbank van Den Bosch weer verder.

In de rechtbank maakte onder meer de dochter van het gezin gebruik van haar spreekrecht. Ze was op het moment van de explosie zestien jaar.

Het is vrijdagnacht 16 november als ze net ligt te slapen. Dan schrikt ze wakker van een hard, gillend geluid. “Ik kon niet plaatsen waar het vandaan kwam. Het leek alsof het door mijn hele kamer heen verplaatste.” Even later volgt een enorme knal. Daarna hoort ze haar moeder schreeuwen om hulp.

Ze loopt haar kamer uit, richting de trap. Onderaan ziet ze haar broer staan, verstijfd. In de hal ligt haar moeder op de grond. Haar vader zit op zijn knieën naast haar. De voordeur is kapot, ramen zijn gebarsten, rookmelders loeien. Overal ligt bloed en hout. “Ik had geen idee wat ik moest doen.”

Haar vader roept dat hij 112 niet kan verstaan, omdat hij zijn gehoor kwijt is. Zij rent naar boven en belt zelf. Even later vraagt haar vader om riemen. “Ik wist dat er riemen in mijn kast hingen.” Ze haalt ze en brengt ze naar beneden. Haar vader bindt de benen van haar moeder af om het bloeden te stoppen.

Door het huis hoort ze haar moeder roepen dat ze snel hulp nodig heeft. Dat ze voelt dat ze wegzakt. Zelf gaat ze in de keuken zitten. “Ik ben niet meer teruggegaan naar mama, omdat ik niet terug durfde na wat ik had gezien.”

In het ziekenhuis in Tilburg begint een lange dag van wachten en onzekerheid. “Ik had geen idee of mama nog leefde.” Pas later mag ze naar de intensive care. Daar ziet ze haar moeder aan de beademing, met slangen over haar hele lichaam. Eén been ligt in een stellage met pinnen en schroeven. Het andere onderbeen is dan al geamputeerd. “Deze beelden zal ik nooit meer vergeten.”