Vergisaanslag Nieuwkuijk: 'Was dochter van de bakker, nu vrouw van aanslag'

In de rechtbank in Den Bosch werd woensdag pas echt duidelijk hoe zwaar de explosie was die in november 2024 in Nieuwkuijk een vrouw haar onderbeen kostte en haar hele gezin in de ellende stortte. De vrouw, haar man en hun twee kinderen snappen ruim een jaar na de aanslag nog steeds niet waarom drie mannen hun leven moesten verwoesten.

De 51-jarige vrouw kwam opvallend opgewekt met haar rolstoel de rechtszaal in, omringd door haar gezin en vele andere belangstellenden. De grootste zaal van de rechtbank in Den Bosch zat zo vol, dat niet iedereen een normale zitplek had.

De vrouw vertelde dat ze vroeger bekend stond als de dochter van de bakker, maar nu als de vrouw van de aanslag. Maar zo opgewekt als ze leek, zo slecht bleek het met haar te gaan. Ze heeft moeten vechten voor haar leven, was zes maanden niet thuis vanwege revalidatie en heeft nog heel veel pijn aan het rechterbeen waar het onderste stuk van is afgezet, maar vooral ook aan haar andere been. Dat is zo zwaar beschadigd dat ze dat eigenlijk niet kan gebruiken. En dus zit ze ondanks een beenprothese vrijwel altijd in een rolstoel.

De vrouw, haar man (52) en haar 17-jarige dochter vertelden tijdens een indrukwekkend en emotioneel spreekrecht aan de rechters hoezeer hun levens veranderd zijn. Beide ouders werken niet meer, hun huis moest worden herbouwd, moeder is gehandicapt en samen hebben ze een groot trauma van de aanslag in de nacht van 15 op 16 november waardoor niemand in het gezin meer normaal functioneert.

Ondervraging 3 verdachten

De rechtbank besteedde de hele ochtend aan het ondervragen van de drie verdachten: aanslagpleger Gerrit de J. (34) uit Den Bosch, tussenpersoon Max V. (57) uit Rosmalen en de vermeende opdrachtgever Othman H. (32) uit Den Bosch.

Gerrit de J. was een open boek en bekende al snel na de aanslag onder druk van zijn oma, die eerlijkheid eiste omdat ze het zo erg vond voor dat gezin. De J. wilde wel voor 300 euro naar de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk fietsen en een groot explosief voor de deur afsteken. Max V., die in eerste instantie was gevraagd, zag er toch maar vanaf. Hij vond het explosief, dat enkele malen zwaarder was dan de zwaarste Cobra, te gevaarlijk. Maar omdat hij bang was voor opdrachtgever Othman H. regelde hij wel een mannetje dat dat wel wilde doen. En dat was de drugsverslaafde Gerrit de J.

Opvallende hoge fluittoon

Het explosief maakte eerst zestien seconden lang een hoge fluittoon voor de echte bom afging. Maar door die fluittoon sloeg de hond aan en kwamen vader, moeder en zoon uit bed om te kijken wat er aan de hand was. Toen de moeder bij de voordeur stond ging het explosief met een enorme dreun af en werd een deel van de deur naar binnen geblazen. Een stuk hout van de deur vloog meters verderop door de wc-deur, maar sloeg ondertussen ook het rechteronderbeen van de vrouw weg.

De gang van het huis veranderde in een chaos met bloed en stukken hout en gillende rookmelders. In de gang lag de moeder met doorkliefde benen. De dochter die naar beneden kwam zag het en haalde boven riemen om de benen van haar moeder af te binden. Volgens artsen had de vrouw het zonder de hulp van haar gezin niet overleefd. De vader liep door de klap een gescheurd trommelvlies op en heeft blijvende gehoorschade.