Sylvia pleegde huiselijk geweld: 'Stond met vuist boven mijn zoontje'

"Ik stond met mijn vuist omhoog naast het bed van mijn zoontje van zeven. Ik zag de angst in zijn ogen. Dat was dezelfde angst die ik vroeger voor mijn vader had. Toen heb ik hulpverlening gebeld", vertelt De Tilburg Sylvia Vermeulen. Speciaal voor plegers van huiselijk geweld begint er maandag in Tilburg een project. Doel is het aantal slachtoffers terugbrengen.

Sylvia is een van de ervaringsdeskundigen die meewerkt aan het project. Het gaat om vijf groepsbijeenkomsten voor tien tot twaalf deelnemers. De deelname is vrijwillig en plegers mogen niet al veroordeeld zijn. Voor hen is er de reclassering. Deelnemers mogen ook later aansluiten.

"Toen ik kinderen kreeg beloofde ik mezelf het heel anders te doen dan mijn ouders."

Voor slachtoffers van huiselijk geweld is er aandacht en opvang, en terecht. Voor plegers van huiselijk geweld is er weinig tot geen aandacht. Dat moet anders vindt de gemeente Tilburg samen met andere hulpinstanties. Als een pleger maar aanmoddert, verandert er niets en vallen en er misschien meer slachtoffers. Slachtoffers willen rechtvaardigheid maar ook dat de dader hulp krijgt. Die hulp is er vaak niet, zeker als er geen rechtszaak bij komt kijken. "Ik had me zeker aangemeld voor dit project. Ik wilde hulp omdat ik mijn kind al vaker tikken had verkocht", benadrukt Sylvia. "Toen ik kinderen kreeg zou ik het heel anders doen dan mijn ouders, had ik me voorgenomen. Die angst in de ogen van mijn zoon was mijn wake-up call."

Campagneposter tegen huiselijk geweld (foto: Filomena)

Tijdens die groepsbijeenkomsten krijgen de deelnemers handvatten om met hun emoties om te gaan. Ze leren wat hun triggers zijn en waarom dit impact op hen heeft. Het zorgt voor bewustwording en inzicht. Er is een buddysysteem en er zijn hulpverleners om de groep te begeleiden. "Ik zou het fijn vinden als het veroordelende stigma afgaat van plegers van huiselijk geweld", zegt Sylvia. "Het kan echt iedereen overkomen als je maar genoeg triggers in je leven hebt gehad."

"Agressie bouw je in jaren op en raak je niet zomaar kwijt."

"Als het mis ging, was ik daarna poeslief en haalde ik een bloemetje en leek het probleem opgelost, totdat het weer misging", vertelt Ray Zijlstra Ray is ook één van de ervaringsdeskundigen die meedoe taan het project. Inmiddels weet Ray zijn emoties te beheersen maar hij heeft twee gewelddadige relaties achter de rug. Dat gewelddadige lag aan hem, maar ook hij groeide op in een onveilige thuissituatie.

Weetjes over het Tilburgse project voor plegers huiselijk geweld Start Spoorbijeenkomsten maandag 26 januari 19.30 tot 21.00 in wijkcentrum het Spoor in Tilburg.

De bijeenkomsten zijn om de week en in totaal 5 keer.

Deelname is vrijwillig en bedoeld voor plegers van huiselijk geweld.

Doel is dat door dit project minder slachtoffers van huiselijk geweld vallen.

Deelnemers mogen niet veroordeeld zijn voor huiselijk geweld want daar is de reclassering voor bedoeld.

In 2024 behandelde Veilig Thuis in Tilburg 1.760 lopende zaken van huiselijk geweld.